Un week-end en deux temps sur le marché des transferts

Wesley Saïd va enfin retrouver les terrains d'entraînement. Après avoir fait grève du côté de Dijon, les dirigeants ont décidé de le laisser partir à Toulouse. En même temps, huit millions d'euros pour Wesley Saïd, le DFCO fait une très belle affaire.L'international ivoirien arrive en provenance de Mayence, pour 27 millions d'euros. La quatrième recrue d'Everton dans ce mercato estival, et pas la dernière.L'international algérien, élu meilleur joueur de la dernière CAN, quitte Empoli pour le Milan AC en échange de seize millions d'euros. Le joueur, passé par Arsenal, est seulement le troisième Algérien à évoluer sous la tunique. En espérant un tout autre destin que ceux de Djamel Mesbah et Samir Beloufa.Une petite - ou grosse - surprise. Alors qu'il était auteur d'une bonne deuxième partie de saison, Moise Kean a quitté sa Vieille Dame pour Everton. Du côté bleu de la Mersey, l'attaquant de 19 ans s'y est engagé cinq saisons pour un montant estimé entre trente et quarante millions d'euros. Suffisant pour concurrencer leEt le Barça continue tranquillement son mercato, au nez et à la barbe du fair-play financier. Lesont dépensé 18 millions d'euros pour Junior Firpo, le joueur du Betis Séville. Clause libératoire ? 200 millions d'euros. Ça fait beaucoup, pour la doublure de Jordi Alba.» Quanda quitté l'AJ Auxerre en 2014, le club était en Ligue 2. Aujourd'hui, l'AJA est encore en Ligue 2. Quel est donc ce «» , dont l'ancien joueur de Göztepe parle ?Non, Hatem Ben Arfa n'a toujours pas trouvé de club. L'ancien joueur du Stade Rennais ne manque pourtant pas de propositions. En effet, dès le début du mercato, les deux équipes de Séville se chamaillaient pour s'attacher les services du petit génie de la génération 1987. Sans succès. Récemment, les deux clubs de Gênes, le Genoa et la Samp', ont émis un intérêt pour l'ex-Parisien. Mais quitte à rejoindre une ville avec deux équipes, autant aller au Benfica. À Lisbonne, Hatem aurait d'ores et déjà l'assurance de jouer la Ligue des Champions, compétition qu'il n'a pas revue depuis sa période lyonnaise. Les Aigles n'hésiteraient pas à donner les clés du jeu au natif de Clamart, eux qui viennent de perdre la pépite João Félix partie à l'Atlético de Madrid. Puis, disputer lecontre le Sporting Portugal, quoi de mieux ?La famille, c'est important. Et Francesco Totti le sait.Changement de dimension pour Diego Godín. Après trois saisons passées à Villarreal à caler des coups de casque et des tacles à tout-va, le défenseur central uruguayen s'engage chez le vainqueur de la C3, l'Atlético de Madrid. Là-bas, il y rejoint son compatriote Diego Forlán avec qui il a disputé la Coupe du Monde en Afrique du Sud et pas mal de Sud-Américains dont Sergio Agüero. De quoi faciliter son intégration chez les. À côté, le transfert de Thierry Henry à Arsenal il y a vingt ans paraît anecdotique.Mais qu'est devenu Yohan Cabaye ? Après une pige aux Émirats arabes unis, le natif de Tourcoing est sans club... depuis le mois de janvier ! Un déclin qui a commencé après son passage au Paris Saint-Germain, plus ou moins raté. Pourtant, le milieu de 33 ans peut encore rendre service à quelques clubs de Ligue 1. Très habile sur le jeu long, délicieux techniquement et capable de balancer des mines en dehors de la surface, l'ancien joueur du Losc ne ferait pas tâche dans un club comme le Nîmes Olympique qui vient de perdre Téji Savanier parti du côté de Montpellier. Présidents de Ligue 1, il faut sauver le soldat Yohan.: «