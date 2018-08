Un week-end doucet sur le marché des transferts

Ce week-end, il y avait la reprise de la Ligue 2, la finale de l'Euro U19, l'interview coup de poing d'Alexandre Benalla dans un hebdo du dimanche mais aussi quelques mouvements sur le marché des transferts. Lucas Digne à Everton, quand même !

Les retours à la Casbah du week-end

Er ist wieder da! Claudio #Pizarro kehrt zum Karriereende nochmal zu #Werder zurück PizarroPM pic.twitter.com/MY1JiuZINF — SV Werder Bremen (@werderbremen) 29 juillet 2018

Ça vient de tomber

OFICIAL | @luisadvincula17 es nuevo jugador del Rayo Vallecano 2018-19. Llega cedido desde el @TigresOficial por una temporada con opción de compra.¡Bienvenido Advíncula! pic.twitter.com/GZuXpvwrS8 — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) 29 juillet 2018

La possible résurrection du week-end

La fausse-joie du week-end

C’est bientôt dans la boîte

Les folles rumeurs du week-end

C’est fait mais on s’en carre royalement

Depuis qu'il a posé le pied pour la première fois à Brême en 1999,a décidément du mal à quitter définitivement le plus petit des seize Länder allemands. Pour la cinquième fois de sa carrière, comme à l'aube des années 2000, en 2008 en retour de prêt à Chelsea , en 2009 et en 2015, l'attaquant péruvien de 39 ans jouera donc bel et bien à nouveau pour lesl'an prochain. Comme à la maison, dans son jardin.Promu en Liga cette saison, le Rayo Vallecano va pouvoir compter sur le retour au bercail de. Le latéral droit espagnol de 33 ans, qui n'a aucun lien de parenté avec l'ancien président yougoslave et qui jouait à Léganes l'an passé, connait bien le Rayo pour y avoir passé sept saisons entre 2009 et 2016.Qui ne se rappelle pas de ce grand défenseur péruvien aux cheveux peroxydés qui a fait douter le côté gauche des Bleus au Mondial ? Oui, on parle bien là de. Et bien, ce dimanche à 16h00, heure de Madrid, le latéral droit des Tigres a officiellement rallié l' Espagne et le Rayo Vallecano . Un transfert qui intervient quelques jours après l’arrivée d’en prêt à Al-Hilal, du côté de l' Arabie Saoudite . Destins croisés.L’ Angleterre et le sens du business. Quand Everton cassa l'été dernier son cochon de porcelaine pour s’offrir à l’ Ajax à 27 millions, bien peu furent convaincus de cette affaire. À raison. Le meneur de jeu hollandais vient d'être bradé 15 millions au Werder Brême . Pas anormal pour un type dans la fleur de l’âge (25 ans), venu par affection pour un Koeman viré après 9 journées et qui a joué quasi autant de matches de Ligue Europa que de championnat (8 contre 7) en un an. La lutte du Klaassen est terminée. L’heure est à la revanche. Jimmy Briand n’est pas parti au Québec qu’il est déjà rentré . Le trentenaire, laissé libre par Guingamp après trois ans de bons et loyaux services, a finalement dérapé sur des conditions de dernière minute vis-à-vis de l’Impact Montréal. Le club invoque en effet «» liées selonà des frais de logement, de scolarité pour les gosses et de bagnole que l’ex-Rennais voulait totalement pris en charge. Face aux 240 000 euros de charges en rab, le club canadien a clos les discussions et le joueur, sans club, se retrouve désormais cul nu. Jimmy vraiment pas brillant cette fois.Ça bouge pas mal du côté du FC Barcelone , dans le sens des départs cette fois. Le plus beau nez de la Catalogne,, est à deux doigts de s'engager avec Everton selon le quotidien catalan. Un accord avoisinant les 20 millions d'euros aurait déjà été trouvé entre les deux formations, l'officialisation de l'arrivée de Digne chez les Toffees pouvant même intervenir dès ce lundi.Depuis la fin du Mondial, posséder un international croate est devenu tendance et l' Inter n'a pas envie de déroger à la règle. Ou plutôt d'en avoir un de plus. Selon la, le club entraîné par Luciano Spaletti a quasiment bouclé l'arrivée deen provenance de l'Atletico Madrid. Le latéral droit, finaliste malheureux de la dernière Coupe du Monde, arrive à Milan en prêt avec option d'achat et retrouve la Serie A après son départ de Sassuolo en 2016., comme dirait la charmante Christina Aguilera.Balotelli se faisant désespérément attendre, l’OM cherche des alternatives plus crédibles. Et pourquoi pas ramener un champion du monde ?révèle en effet que la direction phocéenne se concentre maintenant sur. Les discussions vont bon train en ce moment même si le Grenoblois semble difficile à chiper à Chelsea . Au moins, en Angleterre , on a fini depuis longtemps de le saouler sur les débats entre Benzema et lui.Cet été, Jean-Mi Aulas attend du très lourd pour sa défense, quelques jours après avoir sondé le cas Yerry Mina . Et tenez-vous bien, c’est avec une enveloppe d’environ 30 millions d’euros qu’il compte faire son marché. C’est du moins ce que précise, indiquant que l’OL a posé le pactole sur la table des négociations pour, jeune pousse de 21 ans du Benfica . Visiblement pas assez pour les Aigles, qui réclament 15 millions de plus. Newcastle continue sur sa lancée en faisant tout sauf nous exciter. Et si, arrivé de Mayence pour 11 millions d’euros, rejoignait Benitez pour fermer des clapets ? À 10 buts et 5 passes l’an passé, c’est bien parti. Orléans a finalement décroché le Tell. C’est le Stade Rennais qui a officialisé le prêt de son larron,, 21 bougies soufflées, dans le Loiret. Le jeune avant-centre y part pour s’enhardir après un premier prêt peu concluant à Valenciennes Antonetti n’a pas lésiné sur les arrivées au FC Metz prolongé deux ans, un autre milieu de terrain,, des U23 de Chelsea , débarque en prêt chez les Grenats. Le Cap-Verdiens’ajoute à l’embouteillage à ce poste en provenance d’ Heracles Metz , la nouvelle Terre du Milieu ?