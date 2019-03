Un week-end de super-héros en Europe

Une machine du Bayern Munich qui tourne à plein régime, un Raheem Sterling en feu contre Watford, un but pas comme les autres, la Juventus et l’Atlético de Madrid qui s’envoient des messages interposés avant leur affrontement dans la semaine... Il y avait de quoi faire ce week-end.

L’équipe du week-end : le Bayern Munich

Le joueur du week-end : Raheem Sterling

[VIDEO - BUT] Séville ?? Wissam Ben Yedder est en feu !!! Un triplé en 13 minutes ! https://t.co/N8RPBf60gf — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 10 mars 2019

La déception du week-end : Chelsea

La déclaration du week-end : Luis Enrique

Le but du week-end : Jack Grealish

[RESUME] Championship ?? Aston Villa remporte le derby de Birmingham Une agression et le but de la victoire pour Jack Grealish !https://t.co/BDobuuDh5U — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 10 mars 2019

Et sinon ?

[VIDEO - BUT] Le 1er but de Jesé avec le Betis ! Un but d'abord refusé puis accordé par la VAR https://t.co/pRSssrfFnD — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 10 mars 2019

Par Antoine Donnarieix

Le carton du week-end, c’est pour la bande de Niko Kovač. Nouveau leaders de Bundesliga à la différence de buts, les Bavarois n’ont vraiment pas fait dans le détail lors de la réception du WfL Wolfsburg à l’Allianz Arena. C’est d’abord Serge Gnabry qui ouvre le score de près sur un centre de Thomas Müller (1-0, 34). Puis dans la foulée vient le tour de Robert Lewandowski, désormais unique meilleur buteur étranger de l’histoire de la Bundesliga avec 196 réalisations dans sa carrière (2-0, 37). Fin du spectacle ? Loin de là, puisque James Rodríguez enroule une frappe pour déjà clore le suspense (3-0, 52). La suite, c’est une démonstration de force de la part des champions en titre, avec des nouveaux buts de Thomas Müller (4-0, 76), Joshua Kimmich (5-0, 82) et à nouveau Lewandowski (6-0, 85), tous servis par l’éternel Franck Ribéry. Au cas où Liverpool n’était pas au courant, le Bayern est prêt à accueillir le vice-champion d’Europe avec le moteur rugissant.Il est souvent victime de l’étiquette du poulet sans tête, incapable d’être décisif dans un vrai match à enjeu. Mais les critiques, Raheem Sterling semble ne pas y faire attention, et cela lui permet d’être décisif pour son équipe, comme ce week-end à l’Etihad Stadium contre Watford. Sans parvenir à trouver la faille en première période, lesremercient leur ailier anglais, auteur de l’ouverture du score – malgré un hors-jeu de position évident – (1-0, 46), du but du break (2-0, 51), puis d’un autre caramel grâce à ses talents de slalomeur dans la défense des(3-0, 59). Et voilà un joli triplé qui lui permet de repartir avec le ballon du match. Et ce n’est pas Gerard Deulofeu, buteur pour l’honneur des visiteurs (3-1, 67), qui viendra lui gâcher son plaisir.C’est ce que l’on peut appeler une deuxième période de folie. Dans l’antre du Sánchez-Pizjuán, le FC Séville avait bien démarré la rencontre avec un but d’une tête de Pablo Sarabia (1-0, 25), très vite imité par Mikel Oyarzabal histoire de mettre tout le monde à égalité à la pause (1-1, 28). Au retour des vestiaires, Wissam Ben Yedder va alors passer en mode mitraillette avec pas moins de trois buts inscrits en seulement treize minutes (48, 58, 61). Complètement déboussolée, la Real encaisse un cinquième but d’Oyarzabal, cette fois-ci contre son camp (5-1, 69). Mais le buteur desva réparer son erreur à la suite d’un penalty obtenu pour une main dans la surface de Gabriel Mercado (5-2, 77). Sixième, le FC Séville fond sur le Deportivo Alavés et pourrait bien terminer son championnat façon TGV. Surtout si WBY continue de planter à une vitesse folle : déjà 26 buts en 42 matchs toutes compétitions confondues en 2018-2019...Il y avait vraiment une meilleure manière de fêter ses 114 ans d’histoire. À Stamford Bridge, Chelsea avait la possibilité de passer provisoirement devant Arsenal, prêt à affronter Manchester United. En fin de compte, Arsenal s’est imposé et Chelsea s’est retrouvé bien embêté contre Wolverhampton. Longtemps mené au score à la suite d'un contre éclair des Loups conclu par Raúl Jímenez (0-1, 55), lespeuvent remercier leur dynamiteur Eden Hazard d’avoir offert le point du match nul grâce à une frappe tonitruante dans les arrêts de jeu (1-1, 92). Mais le résultat des courses est là : Chelsea n’est passé ni devant United, ni devant Arsenal. Et c’est bien dommage...» Le Néo argentin ne s’est d’ailleurs pas fait prier pour aller dans le sens du compliment adressé par son ancien entraîneur sur Catalunya Radio ce week-end. Un penalty inscrit tout en douceur pour prendre le gardien du Rayo Vallecano à contre-pied, et le Barça enchaîne une quatrième victoire consécutive en Liga (3-1). Facile comme Messi.L’histoire va faire le tour de l’Angleterre. Lâchement agressé par un spectateur dans le derby qui opposait Aston Villa à Birmingham City, le numéro 10 dess’est offert l’unique but de la partie d’une frappe croisée (0-1). La meilleure des réponses à la violence gratuite.etsont unanimes : une procédure disciplinaire est ouverte à l’encontre d’Isco à la suite de son refus d’intégrer le bus madrilène après l’annonce de sa non-convocation pour le match contre l’Ajax Amsterdam. L’international espagnol pourrait bien ne plus rejouer de la saison... Des intéressés pour un nouveau point de chute ?Voir un Parisien heureux ce week-end, c’était possible. En prêt au Betis depuis janvier dernier, Jesé Rodríguez a débloqué son compteur pour offrir la victoire auxsur la pelouse du Celta de Vigo (0-1). Une joie interrompue par l’usage de la VAR... pour rien, donc.La Juve boit Udinese et la Serie A : dix-huit points d’avance sur son dauphin Naples grâce à une victoire pleine de maîtrise (4-1), la vingt-quatrième en vingt-sept journées.L’Atlético de Madrid ne veut pas lâcher les baskets du Barça en Liga. Une victoire à la sauce Diego Simeone grâce à un but de Saúl Ñíguez (1-0) et des retrouvailles avec la Juve qui s’annoncent passionnantes.