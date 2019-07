Un week-end de sieste sur le marché des transferts

Pendant que le Tour de France rendait son verdict et que la canicule commençait enfin à foutre le camp, le mercato, lui, suivait toujours son cours. La France a ainsi perdu son apache Enzo Crivelli, parti en Turquie. Mais elle a surtout retrouvé Ryad Boudebouz, tout juste recruté par Sainté. Pour le reste, c'était étonnamment calme sur le marché. Heureusement que Falcao était là pour animer tout ça.

Ils ont embrassé leur nouveau maillot

Boudebouz débarque à Sainté

Liverpool s'offre le Paga anglais

Aleix Vidal rebondit à Alavés

Falcao rejoint Zlatan !

Le projet intéressant du jour

Pourquoi Adil Rami doit signer à Bordeaux

La photo de vacances

À ce prix-là, Istanbul Basaksehir pouvait acheter...

Le 28 juillet 2014 : Antoine Griezmann est transféré de la Real Sociedad à l'Atlético

Point UNFP : Jonathan Nanizayamo

Pendant ce temps-là, à l'Union Sportive de Fourmies (R3, Nord)...

Ciao RC7, bonjour RB7. Rémy Cabella à peine parti, Sainté a officialisé la signature de son remplaçant, Ryad Boudebouz, qui a récupéré le numéro 7 laissé vacant par l'international français (une sélection, et oui !).Au sortir d'un prêt mitigé au Celta Vigo, l'Algérien s'est engagé jusqu'en 2022 avec les Verts qui ont lâché 3,5 millions d'euros pour le rapatrier en France deux ans après son départ de Montpellier. La Ligain des talents retrouve là l'une de ses plus belles pattes gauches.Pendant que d'autres types de son âge tuent le temps au city stade cet été, Harvey Elliott tape le cuir avec les champions d'Europe. Devenu le 4 mai le plus jeune joueur à disputer une rencontre de Premier League à seize ans et trente jours lors d’une rencontre entre Fulham et Wolverhampton, l'ailier a quitté ce dimanche lespour rejoindre Liverpool. Souhaitons-lui une carrière plus longue que son homologue français, Laurent Paganelli, pro à quinze berges et retraité à 27.Onze petits matchs de Liga, et puis s'en va. Revenu l'an dernier au FC Séville où il avait évolué en 2014-2015 avant de rejoindre le Barça, Aleix Vidal ne sera une nouvelle fois resté qu'un an en Andalousie.Lesont en effet officialisé ce dimanche le prêt (avec option d'achat) de leur latéral droit, à Alavés. Au Pays Basque, l'international espagnol (une sélection en 2015) qui aura trente ans en août tâchera de relancer une carrière qui s'essouffle péniblement, lui qui n'a disputé que 41 matchs de championnat ces quatre dernières saisons.Un renfort de choix, pour le FC Volvo. Le constructeur automobile suédois a annoncé samedi avoir trouvé un accord avec Radamel Falcao, qui va devenir l’ambassadeur de la marque en Colombie.aurait même consenti à de gros efforts, pour rejoindre Zlatan Ibrahimović au sein de la Team Volvo : plutôt que des bagnoles de luxe, il conduira désormais un SUV, le XC 90. «, explique le directeur de la communication du groupe en Colombie Fernando Pardillo,» Comme Zlatan.Non, Alexandre Mendy n'a pas l'intention d'être payé à ne rien faire cette saison. Blacklisté chez les Girondins de Bordeaux où il est revenu cet été après un prêt à Guingamp, l'attaquant entend bien se refaire la cerise. Mais pas n'importe où, comme il l'a indiqué ce week-end au site le10sport.com : «» Bon, pour l'instant, les clubs les plus convaincus de sa valeur se trouvent en Hongrie et en Bulgarie.Il a beau la qualifier d' «» , Adil Rami ferait bien d'étudier avec intérêt la rumeur l'envoyant à Bordeaux . D'abord parce qu'en ralliant la Gironde, il diviserait par quatre le trajet le séparant du Fort Boyard. Ce qui lui éviterait de sécher les entraînements pour aller enregistrer des émissions, comme cela lui est, dit-on, arrivé cette saison à l'OM. Ensuite parce que les lofteurs girondins ont bien besoin d'un GO pour leur remonter un peu le moral, voire d'un coach si le club au scapulaire décide de les maintenir à l'écart du groupe une fois le mercato terminé. L'occasion rêvée, donc, pour le champion du monde d'entamer à 34 ans sa reconversion. N'estimait-il pas, en septembre, qu'il pourrait être «» ? Peut-être même qu'il pourrait refaire un très bon défenseur dans l'effectif de Paulo Sousa, un peu déplumé dans l'axe. Ce qu'il y a de bien, en prime, c'est qu'à Bordeaux l'international français aura un nouveau proprio américain à snober. Comme il l'avait fait au gala de la fondation OM, dont il s'était barré pendant le speech de Franck McCourt. Allez, fais tes valises Adil.Raheem Sterling tente un remake des...Déjà bien triste après ce nul 0-0 ramené de Sochaux vendredi soir, la matinée a viré au deuil à Caen ce samedi 27 juillet : transféré à Istanbul Başakşehir pour 2,5 millions d'euros, Enzo Crivelli ne sera pas de l'opération remontée en Ligue 1. À ce prix, le club turc aurait notamment pu offrir au Stade Malherbe un ascenseur particulier Ooreka - pose incluse -, mais aussi 27 Volvo XC 90 hybrides version luxe. Mais pas le Falcao ou le Zlatan qui va avec. À défaut, le club turc met donc la main sur un joueur « deux-en-un » : déménageur mais aussi buteur, à ses heures perdues. Avec Demba Ba, les types devraient pouvoir monter une société de déménagement.Une page se tourne pour Antoine Griezmann, ce lundi 28 juillet 2014. L'élimination de l'Équipe de France en quarts de finale du Mondial 2014 est à peine digérée que l'attaquant s'apprête à verser de nouvelles larmes, en ce jour qui le voit quitter son club de toujours. Celui qui lui a fait confiance, celui qui lui a tendu la main quand tous les clubs français lui tournaient le dos, celui qui l'a construit : la Real Sociedad. Après neuf ans, 202 matchs en pro, 52 buts et une dernière saison à seize pions en Liga, le natif de Mâcon met le cap sur la capitale espagnole. L'Atlético Madrid, récent finaliste de la C1, lâche en effet trente millions d'euros pour faire sauter sa clause libératoire. Un double changement de dimension pour le gaucher, dont la clause libératoire est alors fixée à 200 millions d'euros. Histoire d'être sûr que personne ne puisse la payer. La Real, elle, obtient 20% d'une future revente. Pour mettre un peu de beurre dans les épinards d'ici quelques années, voilà tout.27 matchs de National 1, quatre buts. Des statistiques un brin légères pour un attaquant, et qui n'ont pas convaincu Quevilly-Rouen Métropole de prolonger le bail de Jonathan Nanizayamo. Pas de quoi décourager le gaillard déjà passé par la case chômage et déjà prêt physiquement, si l'on en croit ses six semaines de stage avec l'UNFP FC cet été. Signer Jonathan Nanizayamo, c'est donc l'assurance de récupérer un joueur apte immédiatement. Un type qui en veut, préférant les piges en Bulgarie ou en Corée du Sud au chômage. Ce qui pourra s'avérer utile, pour favoriser l'intégration de recrues étrangères. Plus que pour son adresse devant la cage, c'est pour son physique de déménageur qu'on prend le natif de Tours. Un mètre 92 sous la toise, 90 kilos sur la balance : bon courage pour le bouger. Un profil, donc, à même de rendre des services dans un championnat âpre et physique comme la Ligue 2. Chose dont s'est bien rendu compte le Clermont Foot, qui l'a récemment mis à l'essai. Après tout, peut-on décemment douter d'un garçon ayant toute l'amitié d'Antoine Griezmann ?(un club voisin évoluant aussi en R3, ndlr).