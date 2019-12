Un week-end de putschs en Europe

Plusieurs grandes seigneuries du football continental ont plié le genou ce week-end, perturbées par de nombreuses jacqueries locales : le Bayern s'est ramassé face à Leverkusen (1-2) quand Manchester City et la Juve ont respectivement pioché face à Newcastle et Sassuolo, qui les ont tenus en échec sur le même score (2-2). Du tout cuit pour Liverpool, qui s'envole en tête de la Premier League, comme pour l'Inter, qui reprend à la Vieille Dame le trône de la Serie A.

L’équipe du week-end : Liverpool

Le joueur du week-end : Lautaro Martínez

Le but du week-end : Patrik Schick

Le gros bide du week-end : Bayern Munich, battu par Leverkusen (1-2)

Vous avez raté... Sassuolo-Juventus (et vous n'auriez pas dû)

Et sinon...

Par Adrien Candau

Selon l'ours Baloo, grand philosophe du monde moderne, «» . L’allégresse des supporters despeut en l’occurrence se résumer à un nombre, aujourd’hui : onze. Comme le nombre de points d'avance que leur équipe, en tête du championnat anglais, a désormais sur Manchester City.Pendant que Liverpool mettait tranquillement au pas Brighton ce samedi grâce à deux coups de boule du monstre Van Dijk (2-1) , les, poussifs dans le jeu, se cassaient les chicots sur Newcastle (2-2). De quoi se demander comment l’Angleterre du football ne pourrait pas se voir repeinte en rouge, d'ici la fin de la saison.Alors que la Juve venait de caler face à Sassuolo (2-2), l'Inter avait l'occasion de reprendre le pouvoir en Serie A en dominant la SPAL. Un match tournant, que n'ont pas manqué lesNotamment grâce à Lautaro Martínez, auteur d'une frappe ras de terre vicelarde. Puis d'une tête placée, qui permettait aux siens de l'emporter 2-1. Et voilà l'Argentin à déjà huit buts en championnat, alors que lesdevancent désormais la Juventus d'une petite unité au classement.Prêté par l'AS Roma à Leipzig cette saison, le Tchèque a rappelé à l'Allemagne du football qu'il n'existait sans doute pas de geste plus classe qu'un contrôle orienté réussi.Face à Paderborn ce samedi, l'attaquant brisait la glace après s’être ouvert le chemin de la cage d'un subtil râteau en première intention. De quoi lancer avec panache le succès des siens, qui l'emportaient finalement 3-2 et continuent de squatter les sommets du championnat allemand.On pensait pourtant que la machine à branlées s'était remise en route, alors que les Munichois avaient collé un 4-0 et un 6-0 sur-protéinés au Borussia Dortmund et à l'Étoile rouge de Belgrade ces dernières semaines. Perdu. Les Bavarois se sont empalés sur le Bayer Leverkusen, qui leur a collé deux bastos dans le bide par l'intermédiaire de Leon Bailey.Ce Bayern-là avait pourtant des munitions à revendre, mais n'avait pas Madame la chance de son côté : si Thomas Müller y est bien allé de son but, lea ensuite touché quatre fois les montants adverses. Une superbe nouvelle pour le Borussia Mönchengladbach, vainqueur de Fribourg ce dimanche et qui continue de faire la loi en Bundesliga.Le genre de rendez-vous banal, pour une Juve habituée à dominer avec le minimum requis la plupart de ses adversaires nationaux. Sauf que la Vieille Dame a dû faire face à un paquet de paramètres inattendus, ce dimanche : d'abord, un lob splendide que Jeremie Boga a sorti de son peton magique pour égaliser après l'ouverture du score de Bonucci.Ensuite, une énorme cagade de Buffon qui a laissé passer une frappe pourtant mollassonne de Caputo à la 47minute de jeu. Lesne pouvaient ensuite plus que recoller à la marque, grâce à un penalty de Ronaldo. Sans pour autant repartir avec leurs trois points syndicaux.Une chevauchée fantastique de Lionel Messi à la 86e minute aura finalement permis au Barca de prendre le meilleur sur l'Atlético, défait 1-0 ce dimanche soir sur sa pelouse. Voilà qui ne devrait par réconcilier de sitôt Antoine Griezmann avec ses anciens, le Français ayant été conspué par les supporterspendant toute la rencontre.Réduit à dix peu avant la pause à la suite de l'expulsion d'Hummels, le Borussia Dortmund, qui menait alors 2-1, a quand même réussi à bâillonner le Hertha Berlin en seconde période pour l'emporter sur le même score.L'Atalanta a enfoncé Brescia, toujours bon dernier de Serie A, grâce notamment à un superbe but de Mario Pašalić derrière son pied d'appui. Une douceur qui mérite qu'on s'esquinte gaiement les doigts sur le boutonBattue par Lecce (0-1), la Fiorentina a aussi perdu Ribéry sur blessure, touché au ligament de la cheville droite. Saloperie de double peine.Le Real a failli avaler de travers face à Alavés, avant de l'emporter grâce à un but très moche de Carvajal (1-2) . Les esthètes madrilènes s'en remettront : la Maison-Blanche pointe désormais au sommet du classement de la Liga, à égalité de points avec le Barca.Plombé depuis plusieurs semaines par le conflit qui oppose son président à ses joueurs, le Napoli s'est encore un peu plus enfoncé dans la crise en chutant au San Paolo face à une solide équipe de Bologne (1-2). Dominateur à Stamford Bridge, Chelsea s'est fait joliment entourlouper par West Ham (0-1). La faute à Aaron Cresswell, auteur d'un enchaînement feinte de frappe-plat du pied plutôt bien chiadé.Invaincue en Serie A depuis la fin septembre, la Lazio a fait de l'Udinese son paillasson dominical à l'Olimpico (0-3) . Un succès qui porte une fois de plus la marque de Ciro Immobile, auteur de ses 16et 17buts en championnat. Le tout en... quatorze rencontres. Portnawak.