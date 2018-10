Un week-end de prestige en Europe

Le Bayern Munich qui chute pour la première fois de la saison en Allemagne et quitte sa place de leader de Bundesliga, un Mario Mandžukić tueur dans l’âme, un Barça en manque de réussite et un José Mourinho élogieux : ce week-end était drôlement spécial pour boucler le mois de septembre.

L’équipe du week-end : Hertha Berlin

[ RÉSUMÉ VIDÉO] ?? #Bundesliga Énorme coup du Hertha Berlin qui domine le Bayern Munich 2-0 et devient co-leader ! Ondrej Duda encore buteur ! Première défaite de la saison pour le Bayern !https://t.co/9d6eL3tlhG — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 28 septembre 2018

Le joueur du week-end : Mario Mandžukić

Vous avez raté Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund et vous n’auriez pas dû

La déception du week-end : FC Barcelone

La tragédie du week-end : une barrière s’écroule à Ipurua

[ VIDÉO] ?? #LaLigaUne barrière s’effondre après un but de Séville Le match a été arrêté plusieurs minuteshttps://t.co/AwSFWr7rJO — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 29 septembre 2018

La décla du week-end : José Mourinho

Le but du week-end : Daniel Sturridge

#CHELIV ?????? #RMCSport 1⃣ 88e : QUELLE FRAPPE DE STURRIDGE !!! La lucarne qui vient glacer Stamford Bridge (1-1) ! Le live ici https://t.co/PwN4UvcrrF #RMCLive pic.twitter.com/WXPGjfg1dy — RMC Sport Premier League (@RMCSportPL) 29 septembre 2018

Et sinon...

[ VIDÉO BUT] #LaLiga Kevin Gameiro ouvre enfin son compteur cette saison avec Valence !https://t.co/cLhiNv9WLr — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 29 septembre 2018

[ VIDÉO] #SerieA Penalty ou grosse simulation de Chiesa ?À vous de nous dire !https://t.co/Es22POLOVU — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 30 septembre 2018

[ VIDÉO BUTS] #SerieA Un nouveau doublé pour Piatek avec le Genoa, en 5 minutes ! 8 buts en 6 matchs !https://t.co/ldy4TWEbnt — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 30 septembre 2018

[ VIDÉO] #PremierLeague Sarri : "Hazard peut mettre 40 buts cette saison"https://t.co/gt4T7N4ji0 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 30 septembre 2018

[ VIDÉO BUT] #Bundesliga Sur une touche, il marque un but contre son camp ! Énorme boulette du gardien qui touche le ballon : sans le toucher, il n'y aurait pas eu but, mais corner !https://t.co/rKGaMh0B4H — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 29 septembre 2018

[ VIDÉO BUT] #Championship La merveille de Reach face à Leeds Une frappe en cloche aux 30 mètres https://t.co/O8hPhP9Udo — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 28 septembre 2018

[RÉSUMÉ VIDÉO] #RomaLazio La Roma s’impose 3-1 dans le derby contre la Lazio ! Une Madjer pour Pellegrini Une blessure pour Pastore Un coup franc pour Kolarov https://t.co/XuMqYHgu5B — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 29 septembre 2018

Par Antoine Donnarieix

Depuis six saisons consécutives, l’Allemagne souffre d’un monopole flagrant du Bayern Munich. Une hégémonie que personne ne voit prendre fin outre-Rhin étant donné l’effectif toujours aussi monstrueux des Bavarois. Personne, sauf peut-être le Hertha Berlin. Au moment de recevoir le leader de Bundesliga, les coéquipiers de Salomon Kalou comptaient trois points de retard sur leur adversaire du soir. Quatre-vingt-dix minutes plus tard, les Berlinois recollent aux basques du Bayern grâce à une victoire maîtrisée (2-0) . Les deux pions ? Un penalty de l’expérimenté Vedad Ibišević pour prendre Manuel Neuer à contre-pied d’abord (23), puis le but du break inscrit par Duvrej Duda juste avant la mi-temps, à la suite d’un décalage créé par un flamboyant Salomon Kalou (44). Une seconde période solide des locaux, et voilà comment casser un mythe. Oui, ce Bayern est vulnérable.Il avait de quoi être tout sourire au moment de son remplacement par Juan Cuadrado dans le Juventus Stadium, sous une ovation méritée desturinois. Et pourtant, Mario Mandžukić avait le succès modeste dans cette prestation collective XXL de laà la suite du choc contre Naples (3-1). Voilà le parfait symbole d’un joueur toujours prêt à s’arracher pour son équipe, récompensé ce week-end d’un doublé décisif. Si Cristiano Ronaldo est impliqué dans les trois buts, l’attaquant se retrouve à la conclusion de deux d’entre elles. La balle d’égalisation d’une part, à l’aide d’une tête smashée pour tromper David Ospina (1-1, 26), puis la balle pour mettre les siens devant au tableau d’affichage d’autre part, en poussant dans le but vide un ballon renvoyé par le poteau napolitain (2-1, 49). Un style de renard des surfaces à l’ancienne qui permet à la Juve de poursuivre son parcours sans faute en championnat : sept victoires en sept journées. Vraiment super, ce Mario.Déroute du Bayern Munich au stade olympique de Berlin oblige, le Borussia Dortmund avait l’incroyable opportunité de prendre les commandes du championnat d’Allemagne en cas de succès sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Résultat des courses : le BvB s’est imposé à la suite d’un match aux sensations fortes. Menés de deux buts à la pause après des réalisations de Mitchell Weiser (1-0, 9) et Jonathan Tah (2-0, 39), lesvont régler leur boîte de vitesses dans la dernière demi-heure, grâce à la roublardise de Jacob Bruun Larsen (2-1, 65), à la pugnacité de Marco Reus (2-2, 69), puis au doublé dans les dernières minutes de Paco Alcácer (85, 94). Et voilà comment Dortmund, dernieravant les six titres d’affilée du Bayern, s’assied sur le trône de la Bundesliga.Après un match nul contre Gérone et une défaite à Madrid face à Leganés, le Barça s’est à nouveau fait ralentir dans sa quête d’un titre de champion d’Espagne devant l’Athletic Club (1-1). Si cette perte de points n’empêche pas lesde toujours occuper la première place de Liga, la prestation collective catalane était insuffisante pour battre des Basques proches de repartir du Camp Nou avec les trois points. Sans les entrées en jeu de Lionel Messi, hyperactif sur le front de l’attaque, et Munir El-Haddadi, buteur à cinq minutes du terme, le Barça aurait sûrement stoppé sa série de trente-neuf matchs consécutifs sans défaite à domicile. Pour Ernesto Valverde, ces avertissements sans frais sont à prendre en compte...Avant les défauts de sécurité lors du derby Montpellier-Nîmes, des incidents du même type avaient déjà éclaté dans le Pays basque espagnol ce week-end. À Eibar, une barrière cède sous le poids des supporters sévillans après le but d’Éver Banega sur penalty et occasionne une chute d’un mètre pour plusieurs d’entre eux. Résultat : huit personnes sont hospitalisées et le match s’interrompt pendant plusieurs minutes. Si la victoire finale du FC Séville est actée (1-3), voici un nouveau coup dur à encaisser pour Javier Tebas. Et ça commence à faire vraiment beaucoup...Encore défait sur la pelouse de West Ham United (3-1), le coach portugais se retrouve dans l’œil du cyclone à Manchester United. Malgré une nouvelle pluie de reproches reçus à son égard, le Mou s’est arrêté sur la performance d’un joueur des. «» Normal, c'est un ancien joueur du Téfécé.Comment glacer le Bridge ? L’international anglais connaît la réponse. Une frappe monumentale de vingt-cinq mètres quasiment à l’arrêt, enroulée dans la lucarne pour permettre à Liverpool d’arracher le point du match nul contre Chelsea à Londres (1-1, 88). Ça vaut bien une petite danse.Après sept journées, le FC Valence remporte enfin son premier match de Liga. Le héros de la rencontre ? Kevin Gameiro, auteur du seul but du match contre la Real Sociedad à Saint-Sébastien (0-1).Federico Chiesa commence à se faire une belle réputation en Italie, dans la digne lignée de Fabrizio Ravanelli. Auteur d’une simulation grotesque contre l’Atalanta Bergame, le buteur dirige son équipe vers un succès à domicile et une place sur le podium de Serie A (2-0). Aucune utilisation de la VAR sur cette action, bien entendu.Sinon, Krzysztof Piątek pète toujours la forme : un nouveau doublé en cinq minutes lors de la victoire contre Frosinone (1-2), et 8 buts en 6 matchs pour l’actuelde la Serie A. Costaud.Maurizio Sarri imagine donc Eden Hazard capable d’aller concurrencer CR7 ou Messi cette saison. Ambitieux.Gareth Bale s’est blessé. Un pléonasme pour le Gallois, cette fois-ci touché à l’adducteur lors du match nul et vierge contre l’Atlético de Madrid (0-0). Ce qui devrait accroître le temps de jeu de Mariano Díaz.Il n’y avait pas que des belles choses à voir en Bundesliga. La preuve, cette énorme boulette de l’inattentif gardien du Vfb Stuttgart Ron-Robert Zieler. Une erreur sans conséquence comptable, puisque son équipe s’impose tout de même face au Werder Brême (2-1).Si le Leeds United de Bielsa pratique un football séduisant, il peut aussi encaisser des buts tout aussi dingues. Lors du match nul contre Sheffield Wednesday (1-1), Adam Reach s’est offert une frappe astronomique pour ouvrir le score. Fou.Un but en talonnade de Lorenzo Pellegrini pour rendre hommage à Javier Pastore, blessé, un coup franc d’Aleksandr Kolarov et un coup de casque de Federico Fazio. En trois actes, voici la victoire de l’AS Rome contre la Lazio dans un derby bouillant (3-1).