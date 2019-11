Un week-end de gros bonnets en Europe

Ramy Bensebaini ne laisse aucune place sur la feuille de match, pas plus que Leo Messi et Rouwen Hennings au tableau d'affichage. Et sinon, tout roule pour Liverpool, le Bayern et Leicester.

La gâchette du week-end : Rouwen Hennings

Le match du week-end :

Le réveil du week-end : le Bayern

La victime de Messi du week-end : le Celta

? @Omar_daFonseca complètement déchaîné sur les buts de Messi hier soir !? @BenjDaSilva en larmes ! pic.twitter.com/RLR7rIJ5uJ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 10, 2019

Le joueur du week-end : Ramy Bensebaini

L'équipe du week-end : Leicester

Le but du week-end : Radja Nainggolan

[⚽️ VIDÉO BUT] ?? #SerieA ? Un nouveau but fou pour Radja Nainggolan !? Un missile aux 25 mètres dont il a le secret !https://t.co/APiOzhVEVF — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 10, 2019

Et sinon ?

[⚽️ VIDÉO BUT] ?? #SerieA ? Nicolò Barella donne l'avantage à l'Inter contre le Hellas Vérone !? Un enroulé magique à l'extérieur de la surface !https://t.co/i3ZhQp62Rs — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 9, 2019

Par Jérémie Baron

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À 32 ans, l'avant-centre allemand est au top de sa forme. C'est simple : sur la pelouse de Schalke, chaque fois que lestrouvaient les ficelles, Hennings répondait au tableau d'affichage. Première conséquence : les deux formations se sont quittées à trois partout. Deuxième conséquence : avec ses 7 pions sur ses 6 dernières sorties en Buli, il affiche 9 unités à l'issue de cette 11journée, lui qui n'a jamais dépassé les 13 dans l'élite allemande. Ça roule pour Rouwen.Neuf points : c'est l'avance que lesont désormais sur l'escouade de Pep Guardiola à l'issue de ce week-end et de ce choc au sommet. Les hommes de Klopp ont déroulé à Anfield (3-1), s'en remettant à un Fabinho au sommet de son art (6), un Moh Salah magnifiquement servi par Andrew Robertson (13) et un Sadio Mané caché au second poteau (51). Bernardo Silva a bien tenté de sonner la révolte (78), Trent Alexander-Arnold a parfois eu la main baladeuse, mais rien n'y a fait : Liverpool s'envole. Bon, il reste 26 journées, et on connaît la capacité de la Premier League à bouleverser nos certitudes.Une crise au Bayern ? Où ça ? Avec l'adjoint Hans-Dieter Flick sur le banc à la suite du départ de Niko Kovač , lea roulé sur son rival du BvB grâce à un doublé de Robert Lewandowski (qui a marqué lors de chacun de ses 15 matchs de Buli et Ligue des champions cette saison), un pion de Serge Gnabry et un CSC de l'ancien de la maison Mats Hummels : le trône reste à quatre points, mais ça fait du bien. Pas besoin d'Arsène Wenger, alors ? Les cordes vocales d'Omar da Fonseca ont encore passé un sale week-end, et lan'y est pas étrangère. Le Celta de Vigo passait à la casserole du Camp Nou (4-1 score final) , et le capitaine dess'en est occupé personnellement. Le penalty transformé à la suite d'une faute de main de Joseph Aidoo dans la surface (23) n'était qu'un avant-goût de ce qui se passerait ensuite : deux coups francs juste avant et juste après les vestiaires téléguidés dans la lucarne du pauvre Ruben Blanco (45+1 et 48). Ça semble si simple.Pour la réception du Werder, il avait décidé que ce serait sa journée. Ça a commencé par un but, son premier en Allemagne, d'un coup de casque opportun pour ouvrir le score en faveur de Gladbach. Ça a continué avec un penalty concédé, heureusement non converti par le Néerlandais Davy Klaassen. Puis ça s'est conclu par une expulsion pour un second carton jaune, en toute fin de partie. Le plus beau ? Lesse sont tout de même imposés et restent solides leaders avec un matelas de quatre unités.Manchester United (1-0) et Liverpool (2-1). Voilà les deux seules formations du Royaume qui ont réussi à prendre trois points face au Leicester de Brendan Rodgers cette saison. Après cinq succès sur les six derniers matchs des, c'est Arsenal qui se présentait au King Power Stadium. Le rachat desattendra, les potes de Youri Tielemans n'ont pas de temps à perdre : Jamie Vardy et James Maddison ont fait plier les Londoniens dans les 25 dernières minutes et le champion d'Angleterre 2016 se place solidement devant un Chelsea bouillant ( sixième succès de rang, face à Palace 2-0 ) et City, au classement. C'était festival à Cagliari dimanche face à la Fio (5-2) . Le Ninja a évidemment participé à la fête, avec la puissance de frappe qui le caractérise.Toujours aussi surprenant, Sheffield a tenu en échec Tottenham à Londres (1-1)Burnley a cogné West Ham (3-0).Encore un doublé pour Benzema et une branlée collée à Eibar (0-4) L'Atléti a retourné l'Espanyol (3-1) Leipzig a encore offert un festival offensif sur la pelouse du Hertha (2-4).Et c'est sur le même score que la Lazio a dominé Lecce (4-2).Un doublé de Belotti sur penalty et un autre de Berenguer ont assumé Brescia (0-4).Pendant que Naples continuait de patauger face au Genoa (0-0) , Nicolò Barella offrait la victoire à l'Inter de bien belle manière contre le Hellas (2-1)