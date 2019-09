Un week-end de grands squales en Europe

Très peu de surprises, au menu d'un week-end continental classique : la grosse baleine munichoise a réaffirmé sa domination sur les mers agitées de la Bundesliga, l'Inter et la Juve ont croqué la Sampdoria et la Spal comme de vulgaires crevettes apéritives et Liverpool a bondi au-dessus de l'obstacle Sheffield, restant ainsi au sommet de la chaîne alimentaire de la Premier League.



L’équipe du week-end : Bayern Munich

[? RÉSUMÉ VIDÉO] ?? #Bundesliga ? Le Bayern Munich remporte un match fou contre Paderborn et prend la tête !? Un but et une passe pour Coutinho? 10ème but en 6 matchs pour Lewandowski? Une frappe folle pour Collinshttps://t.co/O7N2ZM6yDn — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 28, 2019

Le gros bide du week-end : Borussia Dortmund

[? RÉSUMÉ VIDÉO] ?? #Bundesliga ⚡ 4 buts mais pas de vainqueur entre le Borussia Dortmund et le Werder Brême !? Götze, Reus, Rashica et Friedl buteurshttps://t.co/cPl7ta72Vz — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 28, 2019

La déclaration du week-end : Diego Simeone

[? RÉSUMÉ VIDÉO] ?? #LaLiga? Pas de vainqueur entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid !? A noter, une parade folle d'Oblak sur une tête de Benzema? Les Merengue passent provisoirement leaders !https://t.co/DE9MrIsywd — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 28, 2019

Le but du week-end : Miralem Pjanić, face à la Spal

[? RÉSUMÉ VIDÉO] ?? #SerieA ? La Juventus s'impose contre la SPAL et s'empare du trône !? Une demi-volée dingue de Pjanic !⚡ Et une tête implacable de Cristiano Ronaldo !https://t.co/8m64opfkIf — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 28, 2019

Et sinon...

[? RÉSUMÉ VIDÉO] ?? #SerieA ? Le Napoli relève la tête contre Brescia !⚡ Une victoire 2-1 avec des buts de Mertens et Manolas !? Premier but pour Balotelli, et une frappe sublime refusée pour Tonali !https://t.co/KJxqEJaXPo — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 29, 2019

[? RÉSUMÉ VIDÉO] ?? #SerieA ? 6 matchs et 6 victoires pour l'Inter Milan !⚡ 3-1 contre la Sampdoria !? Alexis Sanchez buteur puis expulsé? Une frappe folle pour Sensi? Et un but pour Gagliardinihttps://t.co/I2D1HgWTzP — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 28, 2019

[? RÉSUMÉ VIDÉO] ?? #SerieA ? Portée par un énorme Ribéry, la Fiorentina balaie Milan !? Une victoire 3-1?? Une accélération foudroyante et un but avec un crochet dévastateur pour le Français⚡ A noter, le rush solitaire magnifique de Rafael Leao !https://t.co/CMiy7He3Sg — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 29, 2019

Par Adrien Candau

Fini de rigoler. Après avoir laissé Leipzig faire mumuse avec la couronne de la Bundesliga en début de championnat, les Bavarois ont rassis leur royal popotin sur le trône d'Allemagne. Pendant que les coéquipiers de Timo Werner se ramassaient à la Red Bull Arena face à Schalke, les Munichois tenaient la bride de Paderborn, maîtrisé 3 buts à 2.Un score plutôt trompeur, au regard de toutes les occasions de but que lea vendangé. Qu'importe, les gars de Niko Kovač ont eu le mérite de transformer trois fois l'essai. Par Gnabry et Coutinho, à la conclusion de deux actions collectives pas dégueulasses. Puis par Lewandowski, qui en est à son dixième pion de la saison. Moralité ? Cette année encore, la Bundesliga est bavaroise et le restera.Allemagne toujours, histoire d'apporter de l'eau au moulin des ambitions du Bayern, Dortmund a aussi eu la merveilleuse idée de concéder un match nul plutôt idiot face au Werder (2-2). Très nettement dominateurs, lesont frappé par Götze et Reus, à chaque fois de la tête.Mais avec les hommes de Favre, c'est un peu toujours la même histoire depuis le début de la saison : devant, on a droit à une mayonnaise collective délicieuse, derrière, à une défense fragile comme une biscotte Heudebert trempée dans du chocolat chaud. Résultat ? Rashica et Friedl ont su croquer les espaces béants laissés par le BvB, pour marquer deux fois. Voilà Dortmund qui enquille un second résultat nul consécutif, et stagne au septième rang du championnat.Surement désireux d'épicer un derby madrilène radin en but et en occasions (0-0, score final), Diego Simeone a décidé de cafter à la presse les doux mots que Serio Ramos aurait glissés à l'un des arbitres assistant du match."La putain qui t’a enfanté"» On a vu plus classe, maisn'est pas non plus réputé pour la finesse de sa poésie footballistique. Si ? Pour ceux qui en doutaient encore, Miralem Pjanić est un type élégant. Pour planter le dernier et second pion des siens face à la Spal ce samedi, le Bosnien a calé quelques pas de chat pour se mettre en bonne position, fait tourbillonner son buste comme un spadassin qui lance un coup d'estoc, avant d'envoyer un caramel dans le petit filet adverse. Seuls les pisse-froids retiendront que la frappe du gracile esthètea été, très légèrement, contrée par un joueur adverse.Secoué dans tous les sens par Sheffield United, Liverpool a aussi saccagé un bon paquet d'occasions. Avant de l'emporter (0-1) grâce à une faute de main d'Henderson, le portier desqui a laissé filer une frappe pourtant mollassonne de Wijnaldum. La victoire est minimaliste mais ça, less'en tamponnent. Sept matchs de Premier League, sept victoires et City toujours cinq points derrière au classement : aujourd’hui, la vie est franchement belle si vous êtesSéché par Cagliari en milieu de semaine, le Napoli s'est redonné de l'air en maîtrisant Brescia (2-1). Un match marqué notamment par le premier pion de Mario Balotelli sous ses nouvelles couleurs, même si le coup de tronche sur corner de l'ancien Marseillais n'aura pas permis aux siens d’accrocher le point du nul.Barcelone a collé un petit deux zéro à Getafe, grâce entre autres à un lob pas vilain signé Luis Suárez, et se hisse à deux points d'un Real toujours leader de Liga mais tenu en échec ce samedi par l'Atlético.Tout baigne pour le Borussia Monchengladbach, large vainqueur d'Hoffenheim (3-0). Idem pour ses, puisqu'Alassane Pléa et Marcus Thuram y sont chacun allés de leur but. Le club le plus difficile à orthographier d'Allemagne grimpe ainsi à une satisfaisante cinquième place de Bundesliga.Leader de Serie A et invaincu depuis le début de la saison, l'Inter a enfoncé la Sampdoria, déjà lanterne rouge du championnat avant le match (1-3). La petite fantaisie de la rencontre est venue d'Alexis Sánchez, qui a marqué son premier but sous les couleursavant de faire expulser pour une vulgaire simulation à la 46minute.Jusqu'ici invaincu en Liga, Bilbao est tombé dans son antre face à Valence (0-1), Denis Cheryshev se portant à conclusion d'un joli mouvement collectif desPetite forfanterie française pour finir : Franck Ribéry a été monstrueux ce week-end face à l'AC Milan, battu par une Fiorentina séduisante à San Siro (1-3 ). L'ex Munichois a notamment inscrit le troisième but des siens, d'un enchaînement crochet extérieur-frappe de l'intérieur du pied. Avant de carrément se faire applaudir par le public lombard, au moment de son remplacement. Continu Francky, c'est bon, bon, bon.