Un week-end de forte chaleur internationale

Dans les différentes compétitions mondiales, ce week-end s’est caractérisé par des démonstrations de force, quelques surprises et la promesse de belles affiches à venir. Sans état d’âme, les États-Unis mettent froidement fin au rêve français pendant que Brésil-Argentine et Chili-Pérou illustrent le dernier carré de la Copa América. Chez les Espoirs, l’Espagne et l’Allemagne se sont une nouvelle fois tiré la bourre tandis que la CAN sourit à l’Égypte... et Madagascar !

L’équipe nationale du week-end : Chili

La joueuse du week-end : Megan Rapinoe

Vous avez raté

Le but du week-end : Justin Meram

[ VIDÉO BUT] #MLS Pour son premier but en MLS, Justin Meram fait les choses en grand ! Un enroulé d'anthologie aux 25 mètres en pleine lucarne !https://t.co/yNsA8Fsh7B — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 30, 2019

La décla du week-end : Emmanuel Macron

Malgré leurs efforts et leur talent, la compétition s’arrête ici pour nos Bleues. Mais elles ont définitivement gagné le cœur des Français ! Merci Mesdames @ÉquipedeFrance. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 29, 2019

Le chiffre du week-end : 7

Et sinon...

[ VIDÉO BUT] Euro Espoirs Fabian Ruiz s'offre un but plein de classe pour doucher l'Allemagne ! Une chevauchée suivie d'un enroulé sublime !#ESPGER https://t.co/DVrV5ZwFk0 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 30, 2019

[ VIDÉO BUT] #CAN2019 L'énorme bourde du gardien du Zimbabwe qui relâche le ballon sur un coup franc Ça profite directement à Bolingi !#ZIMRDChttps://t.co/3B7ox5tSFI — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 30, 2019

Par Antoine Donnarieix

Qui pouvait décemment croire que la sélection chilienne allait laisser filer cette Copa América sans se battre comme des morts de faim sur la pelouse ? Contre une Colombie rayonnante en phase de poules avec trois victoires en trois matchs, le Chili s’est chargé de prouver qu’il n’était pas double tenant du titre par hasard. Après un trajet de deux heures en bus pour effectuer la route de son hôtel au stade de Corinthians à São Paulo, les Chiliens se sont même offerts le luxe de faire poiroter tout le monde pendant vingt minutes et de lancer ce quart de finale avec du retard.Coïncidence ou non, la Colombie a été complètement inoffensive, ne parvenant pas à inquiéter Gabriel Arias. En revanche, le Chili a cru par deux fois ouvrir le score, mais Charles Aránguiz et Arturo Vidal se sont vus refuser tour à tour leur but par la VAR. Tout s'est donc réglé aux tirs au but et à ce petit jeu-là, le Chili a été le plus habile : avant-dernier tireur de son équipe, William Tesillo a manqué le cadre puis Alexis Sánchez a transformé sa tentative. Et voilà le Chili à nouveau dans le dernier carré de la Copa América. Pour information, las'est imposée sur seize de ses dix-sept dernières séances de tirs au but. Le stress ? Connaît pas.C’était un week-end qui commençait sous la canicule en France, et l’Américaine s’est chargé de mettre un bon coup de climatisation dès le vendredi soir. Au grand damn du Parc des Princes, puisque la France rêvait d’atteindre à nouveau le dernier carré de la compétition, comme lors du Mondial 2011 en Allemagne. Très vite, l’ailière des USA s’est chargé de mettre son équipe en position de force à l’aide d’un coup franc frappé fort au premier poteau, excentrée depuis le côté gauche (5, 0-1).Sans faire dans les sentiments, celle qui fait actuellement le buzz sur ses déclarations autour de la Maison-Blanche s’est offerte un doublé sur une action construite tout en rapidité d’exécution pour fusiller de sang-froid Sarah Bouhaddi (65, 0-2). Malgré la réduction de l’écart par Wendie Renard, le mal était déjà fait et il portait un nom : Rapinoe, pour l’instant, auteure de toutes les réalisations de son équipe dans les matchs à élimination directe. Une vraie assassine.Ne pas habiter en Amérique ou avoir le sommeil lourd ne sont pas des excuses : il fallait absolument être devant sa télé pour vivre ce quart de finale de la Gold Cup. Victimes d’une domination stérile en début de match, les Haïtiens concèdent l’ouverture du score sur un coup de pied arrêté rapidement joué par le Canada, ponctué par Jonathan David, mesuré dans sa célébration étant donné ses liens de parenté avec Haïti (18, 0-1). En confiance, les Canadiens parviennent à doubler la mise avant la pause grâce à Lucas Cavallini (28, 0-2).La fin du rêve haïtien ? Pas du tout, puisque les Grenadiers sont parvenus à renverser la vapeur grâce à la pugnacité de Duckens Nazon (50, 1-2), un penalty d’Hervé Bazile (70, 2-2) et un but de Wilde-Donald Guerrier, pour conclure une magnifique action collective (78, 3-2). Malgré un dernier frisson avec un but refusé à Atiba Hutchinson pour le Canada, Haïti tient son exploit : pour la première fois de son histoire, le pays disputera une demi-finale de Gold Cup. Au moins, le Mexique est prévenu.Atlanta United peut remercier son ailier gauche irakien, auteur d’un doublé pour vaincre l’Impact de Montréal (2-1). Son premier but est une petite merveille d’enroulé du droit, lucarne opposée. Miam.» . Depuis le sommet du G20 à Osaka, le président de la République a tout de même trouvé un peu de temps pour envoyer un gazouillis sur Twitter en guise de soutien au parcours des Françaises au Mondial en France. Voilà un homme qui aurait sans doute été ravi d’accueillir des championnes du monde au palais de l’Élysée...Comme le nombre de points récupérés par l'équipe nationale de Madagascar dans le groupe B de la CAN 2019 en compagnie de la Guinée, du Burundi et du Nigeria. Une performance rendue possible grâce à un dernier match magnifique des hommes de Nicolas Dupuis contre les, triple champions d'Afrique. Les Zébus se sont imposés avec la manière grâce à des réalisations de Lailana Nomenjanahary et Charles Andriamatsinoro (2-0). Un succès qui permet aux insulaires de prendre la première place de leur groupe pour la toute première participation de son histoire au tournoi continental. Fantastique !Sept minutes. C'est le temps nécessaire à lapour prendre l'avantage contre l'Allemagne dans la finale de l'Euro U21, où les Espagnols auront eu raison de la petite(2-1). Auteur d'une superbe frappe aux vingt-cinq mètres, Fabián Ruiz s'est mis les adeptes des frappes lointaines dans la poche.Rodrigo De Paul dribble un pigeon dans la victoire de l’Argentine face au Venezuela (2-0). Balèze.À la suite de la sortie kamikaze du gardien namibien qui coûte la défaite à son équipe contre l’Afrique du Sud (1-0), Smaïl Bouabdellah se prend d’un fou rire en plateau sur beIN Sport. Les larmes du bonheur.C’était un samedi sans but pour la Coupe d'Afrique des nations : trois matchs nuls et vierges pour Mauritanie-Angola, Cameroun-Ghana et Bénin-Guinée-Bissau. Au moins, les défenses sont bien en place.» Thiago Silva ne tarit pas d'éloge avant d'affronteren demi-finale de la Copa América. Mais il faudrait quand même rappeler au capitaine du Paris Saint-Germain que Leo ne mesure que 170 centimètres...La boulette du week-end ? Elle est pour Elvis Chipezeze contre la RD Congo. Pas de pot : le gardien du Zimbabwe a enclenché l'élimination des siens à la suite d'une lourde défaite (0-4). Les Léopards en rugissent de plaisir.