Un week-end de découverte et de routine en Europe

Ce week-end, c'était la reprise en Espagne et Allemagne, mais on s'est également régalés en Angleterre. Même si ça s'est bien passé pour Christopher Nkunku, les premiers pas en Bundesliga n'ont pas été idylliques pour tout le monde. Ah, Aritz Aduriz va bien, merci pour lui.

Le mâle alpha du week-end : Aritz Aduriz

[?️VIDEO - ⚽️BUT] ?? Liga ??? D'un énorme golazo, Aritz Aduriz douche le FC Barcelone ! ???? Une merveille de retourné à la 89ème minute ⏱️https://t.co/Cnqh7AYFh2 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 16, 2019

L'autre flop du week-end : Bayern Munich

L'équipe du week-end : Sheffield United

La décla du week-end : Ernesto Valverde

Le match du week-end :

Le malheureux du week-end : Tomáš Koubek

[?️RESUME] ?? Bundesliga Avec un Tomáš Koubek pas toujours très inspiré, le Borussia Dortmund inflige une véritable correction à Augsbourg ! ??https://t.co/FzRsttSQz4 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 17, 2019

Le pion du week-end : Toni Kroos

[?️VIDEO - ⚽️BUT] ?? Liga? Golaazzzooo !!! ???☄️? Toni Kroos double la mise pour le Real Madrid d'une merveille de frappe lointaine ! ???https://t.co/RFbf6AsbAr — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 17, 2019

Vous avez raté

Et sinon...

Que ce fut rude pour les Reds ! ?@LFC remporte sa 2ème victoire de la saison à @SouthamptonFC, mais les champions d'Europe ont tremblé en fin de match suite à la réduction du score signée Ings Le meilleur de #EPL est sur @myCANALI ? I ➡️https://t.co/Y1B228R5VS#SOULIV pic.twitter.com/atkizi95T4 — Canal Football Club (@CanalFootClub) August 17, 2019

Par Jérémie Baron

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

San Mamés avait pris soin de saluer chaleureusement chacun de ses soldats au moment des remplacements, mais c'est bien lors du dernier que les frissons se sont faits le plus sentir. L'idole Aritz Aduriz est sortie du banc à la 88minute face au FC Barcelone pour le premier match de Liga la saison et, dès cet instant, on a senti que quelque chose se passait. 65 secondes et un ciseau acrobatique - en guise de deuxième ballon touché - plus tard, la magie avait opéré. Visiblement, ce n'est pas cette saison que le natif de San Sebastián (38 balais) lèvera le pied. Et c'est tout sauf une mauvaise nouvelle.Oui, le Barça s'est viandé dès sa première rencontre, mais l'ogre bavarois n'a pas non plus énormément rassuré pour l'ouverture de la Bundesliga. Malgré un Serge Gnabry incisif et deux réalisations signées de l'inévitable Robert Lewandowski (à la 24et un penalty à l'heure de jeu), le Bayern n'a pris qu'un point face au Hertha Berlin, la faute à deux minutes de flottement qui ont plombé les hommes de Niko Kovač, avec une frappe de Dodi Lukebakio contrée par son coéquipier Vedad Ibišević (36) et une échappée de Marko Grujić en plein coeur de la défense (38). Et pourtant, Salomon Kalou n'a pas été sorti de la banquette. Allez, ça ira mieux avec Philippe Coutinho et Michaël Cuisance Douze années que Bramall Lane n'avait plus vu la Premier League. Pour leur premier match à domicile depuis leur retour dans l'élite, les- qui se sont classés deuxièmes de Championship en mai dernier - ont tapé Crystal Palace grâce à une réalisation de John Lundstram juste après la pause et ainsi confirmé après leur match nul obtenu in extremis à Bournemouth la semaine dernière (1-1). Voilà ce que c'est, un début de saison de promu réussi.Si la défaite du Barça à Bilbao porte le sceau d'un avant-centre basque bientôt quadragénaire, lesn'ont pas non plus tout fait pour repartir du nord de l'Espagne avec autre chose qu'un zéro pointé. À commencer par Antoine Griezmann, plutôt en dedans pour sa première en match officiel dans sa nouvelle écurie, dans une position peu familière d'ailier gauche. Logiquement, son coach n'était pas vraiment satisfait, et il l'a fait savoir : «Le gros choc de la deuxième journée à l'autre bout de la Manche, qui se tenait à l'Etihad Stadium, n'a pas déçu . Et l'on a retrouvé des ingrédients déjà aperçus la saison dernière : desetse rendant coup pour coup - malgré une nette domination des Londoniens ce coup-ci - un Lucas enfilant le costume de sauveur comme il avait su le faire au printemps dernier et une nouvelle clim' #VAR plutôt terrible pour les hommes du Pep. Cette fois, c'est Gabriel Jesus qui s'est fait doucher après avoir fait trembler les filets puis célébrer sans retenue. Sans oublier le petit frittage entre Sergio Agüero (buteur en première) et son entraîneur lors de la sortie de l'Argentin... Un samedi après-midi plutôt fourni.Le sprinteur fou du 27 avril 2019 a définitivement quitté l'Ille-et-Vilaine il y a quelques semaines et faisait connaissance avec l'Allemagne du foot, ce samedi. Manque de bol : son club d'Augsbourg affrontait le Borussia Dortmund. Malgré l'ouverture du score des siens après 30 secondes de jeu, le gardien tchèque a vécu un match terrible en étant fautif sur les trois premiers buts encaissés par son équipe. Au total, il en encaissera cinq en 90 minutes passées face au rouleau compresseur de la Ruhr (5-1, doublé de Paco Alcácer). Tout sauf une acclimatation réussie.Visiblemente remis de son 7-3 mangé en amical contre l'ennemi Colchonero , le Real a été sérieux à Vigo (1-3) . Notamment grâce à un Bale qui retrouve le sourire, mais aussi à un Toni Kroos chirurgical. « Badaboom » .Voir Santi Cazorla pratiquer le football est toujours une expérience sans commune mesure, mais alors quand le diablotin de Asturies ouvre le score et que les deux formations sur le pré décident d'ouvrir les vannes, c'est régalade. Au Madrigal,etse sont parfaitement rendus coup pour coup, les visiteurs passant leur temps à courir après leurs hôtes. Ça a donné un score fleuve (4-4), et même ce bon vieux Roberto Soldado (34 ans) y est allé de son caramel (pour valider la remontée de 4-2 à quatre partout, son premier sous sa nouvelle liquette. La Liga des talents.... Newcastle n'a pas fermé la porte au Finlandais Teemu Pukki (Norwich), qui en a collé trois aux(3-1).... Ceballos a régalé (avec deux passes décisives mais pas que) et Aubame et Lacazette ont scoré pour la première d'Arsenal à l'Emirates cette saison en Premier League, face à Burnley (2-1).... Après la correction reçue contre United (4-0), Chelsea ne s'est pas rassuré contre Leicester (1-1) , pour le retour de l'idole Frank Lampard à Stamford Bridge.... Liverpool a disposé de Southampton (1-2) notamment grâce à un bonbon de Sadio Mané.... Ça passe pour l'Atlético face au voisin Getafe (1-0) ... Gameiro a planté, Coquelin s'est fait exclure au bout des 10 minutes de temps additionnel et Valence a été accroché par la Real Sociedad (1-1).... Pour sa première en Liga, Nabil Fekir a disputé 95 minutes mais son Betis, réduit à dix dès la 8minute, a perdu sur le fil au Benito-Villamarín face à Valladolid (1-2).... Pendant que le FC Séville tapait l'Espanyol (0-2).... Avant de se déplacer à Strasbourg jeudi, l'Eintracht Francfort l'a emporté face à Hoffenheim (1-0).... Leipzig a fait du baptême du feu de l'Union Berlin en Bundesliga un cauchemar (0-4).... Gladbach et Schalke nous ont ennuyé