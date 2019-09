Un week-end européen d'esthètes

City a magistralement démembré Watford (8-0), le Bayern a boulotté Cologne (4-0), l'Inter a plané au-dessus d'un derby milanais où son rival rossonero n'a que trop peu existé (2-0)... Ajoutez à ça un but dingue de Miguel Veloso face à la Juve, deux-trois coups francs fabuleux et le premier pion de Franck Ribéry en Serie A, et vous obtenez un week-end de foot continental plutôt flatteur pour les mirettes.

L’équipe du week-end : Inter

[?️RESUME] ?? Serie A⚡️ L'Inter roi du derby de la Madonnina !➡️ Victoire 0-2 face à l'AC Milan? Avec la meilleure attaque et la meilleure défense, les Nerazzurri prennent la tête du championnat ?https://t.co/1yooWaexA0 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 21, 2019

Le joueur du week-end : Robert Lewandowski

[?️RESUME] ?? BundesligaLe Bayern Munich en balade face à Cologne ?✌️?? Doublé pour Robert Lewandowski⚽️ Coutinho et Perišić également buteurshttps://t.co/RoYCMkV5dz — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 21, 2019

Le nouveau concept du week-end : la branlée octogonale, une invention brevetée par Manchester City

Le but du week-end : Miguel Veloso, face à la Juventus

[?️VIDEO - ⚽️BUT] ?? Serie A? Ooohh quel but !!! ???? Miraculé sur penalty (poteau + transversale), Buffon encaisse un golazo venu d'ailleurs !! ???? Une demi-volée sublime signée Miguel Veloso ?https://t.co/TJVA16Z8yg — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 21, 2019

Le gros bide du week-end : FC Barcelone

[?️RESUME] ?? Liga? Coup de tonnerre en Espagne ! ?️? Le promu Grenade fait sombrer un Barcelone sans idée et prend la place de leader !?? Luis Suárez et Antoine Griezmann étaient pourtant titulaires pour les Catalans... ?https://t.co/eh8ZmXHaWk — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 21, 2019

Et sinon...

[?️RESUME] ?? Serie A? La Roma arrache la victoire à Bologne !⏱️ Avec un but inscrit à la 94e minute par Džeko à la suite d'un gros travail de Jordan Veretout ?https://t.co/vQGR1cVZvq — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 22, 2019

[?️RESUME] ?? Liga? L'Atlético de Madrid perd de précieux points en concédant le nul face au Celta de Vigo✨ Ruben Blanco a été impérial dans le but des Célticoshttps://t.co/aQEjeykiRB — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 21, 2019

[?️VIDEO - ⚽️BUT] ?? Serie A? Franck Ribéry marque son 1er but avec la Fiorentina ! ?? Et quel but !! ???https://t.co/F7nUZ2B7FW — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 22, 2019

[?️RESUME] ?? Bundesliga? Le Borussia Dortmund accroché par Francfort? La faute à un CSC de Delaney dans les dernières minutes...https://t.co/JJoQoikN3p — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 22, 2019

[?️RESUME] ?? BundesligaLe RB Leipzig domine largement le Werder et reprend la tête du championnat ?☄️ Christopher Nkunku a signé une passe décisive ?https://t.co/VANerDXIIA — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 21, 2019

Par Adrien Candau

Lesont disputé face au Milan ce samedi un bras de fer qui ne laissait finalement que peu de place au doute, au regard des tours de bras qu'affichaient les deux adversaires. Un meilleur entraîneur, de meilleurs joueurs, un collectif nettement plus chiadé : cette saison, l'Inter fait à peu près tout mieux que le Milan, et ça s'est rapidement vu à Giuseppe Meazza. Les, dominateurs, ont bouclé l'affaire en mettant KO leur frère ennemi, grâce à deux uppercuts signés Brozović et Lukaku. Et continuent ainsi de visser leur popotin sur le trône de la Serie A, avec 4 succès en autant de rencontres. Le, lui, stagne au 9rang et n'a sans doute pas fini de grimacer : voilà 7 matchs que lesn'ont plus gagné un derby lombard en championnat. Ouch, ça fait mal.Si Robert Lewandowski était brésilien et jouait au Real Madrid ou au FC Barcelone, Amazon Prime lui aurait déjà consacré deux documentaires, il serait en couverture des jeux FIFA depuis 2013, et les bambins du monde entier tenteraient de reproduire dans les cours de récré l'art subtil de l'appel-contre-appel, plutôt que celui du passement de jambes. Mais voilà, Robert Lewandowski est polonais, joue au Bayern Munich, porte des salopettes pendant l'Oktoberfest et doit se contenter de marquer 76 buts par saison en Bundesliga, sans qu'on ne parle de lui plus que de raison. Ce samedi, Le Bayern a zigouillé Cologne 4 à 0, et l'ancien de Dortmund y est évidemment allé de son doublé, pour faire monter son compteur buts en championnat à 9 unités. En 5 matchs. Mais évidemment, ce lundi, l'humanité qui vit de l'autre coté du Rhin préférera toujours parler de l'Inter et de Liverpool à la pause café. La vie est injuste.Beaucoup trop dans le futur pour rester bloqué à la notion minimaliste de, Pep Guardiola a manifestement décidé d'innover. En atteste cette victoire 8 à 0 de ses boys face à Watford , avec notamment un triplé de Bernardo Silva. Du grand n'importe quoi défensif, vous dites ? Peut être, mais si vous affirmez avoir pris plus de bon temps devant Reims-Monaco ou Nîmes-Toulouse ce samedi, c'est que vous aimez sans doute un peu trop la France pour votre propre bien.C'est bien connu, marquer un but contre la Juventus est un art difficile. Pour arriver à ses fins, le Hellas, finalement battu 2 buts à 1 par la Vieille Dame, a dû passer par un moment assez unique de bizarrerie footballistique. Après avoir obtenu un penalty à la suite d'une faute du jeune défenseurMerih Demiral, Samuel Di Carmine, l'attaquant, voit sa frappe repoussée par le poteau adverse. Puis le cuir atterrit dans les pieds de Darko Lazović, qui voit à son tour son tir s'écraser sur... la barre. Fin de l'histoire ? Non. Pour conjurer cette poisse infernale, Miguel Veloso, qui voit la sphère lui revenir entre les pattes aux alentours des 35 mètres, envoie un missile sol-air qui laisse Buffon et l'Allianz Stadium médusés. Un pion lunaire, pour conclure une action qui l'était tout autant.Vu de loin, ça ressemble à une crisounette, susceptible d'enfler dans des proportions encore inconnues. Défait par Bilbao en ouverture de la Liga, le Barça s'est à nouveau pris les pieds dans le tapis à Grenade, en s'inclinant deux-zéro au stade Los Cármenes. Un match où presque rien n'a fonctionné pour les. Ni la défense, plombée par un Piqué nerveux, et encore moins l'attaque, Griezmann ne se faisant décidément pas à un poste d'ailier qui n'optimise pas ses qualités. Résultat ? Voilà le Barça triste huitième de Liga, son pire début de saison depuis l'exercice 1994-1995.La Roma a dû sortir les rames face à Bologne ce dimanche, mais est finalement arrivée à bon port grâce à Džeko, qui plantait un but salvateur de la tête, à la 94minute de jeu.L'Atlético, déjà défait par la Real Sociedad la semaine dernière, a été tenu en échec par le Celta de Vigo (0-0) et stationne à la 5place de la Liga.Rien n’arrête Liverpool en ce début de Premier League et c'est Chelsea qui est à son tour passé à la moulinette ce week-end(1-2). Rapidement menés de deux buts, lesont entretenu l'espoir grâce à un exploit individuel de Kanté, mais n'ont pas pu gratter le point du nul, malgré leur domination en seconde période.La Fiorentina a buté sur l'Atalanta dimanche (2-2), mais Franck Ribéry a quand même marqué son premier but en Serie A. Un pion tout sauf vilain, à la suite d'un service signé Chiesa.Dortmund s'est cassé les chicots sur Francfort et sur un très bon Kevin Trapp (2-2). Les poulains de Favre menaient pourtant encore deux buts à un à la 88minute, avant que Delaney ne soit contraint de marquer contre son camp. Rageant.Manchester United s'est fait sonner les cloches par West Ham (2-0), lesayant notamment plié l'affaire grâce à un maître coup franc d'Aaron Cresswell. Après six journées, lesne totalisent que huit petits points en Premier League, et semblent embarqués dans une nouvelle saison pourrie.Une dernière gourmandise pour la route : ce coup franc millimétré de Marcel Sabitzer, qui a participé au large succès de Leipzig face au Werder (0-3). C'est bon, c'est fin, ça se mange sans faim.