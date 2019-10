Un week-end d'artistes en Europe

Ce week-end, le foot européen a accouché d'un drôle de tableau composite. Avec un peu d'art absurde, à l'image de la cagade, puis la blessure d'un Hugo Lloris décidément pas aidé par Madame la chance à Brighton. Mais aussi quelques gouaches élégantes, comme cette volée splendide qu'Axel Witsel a inscrite face à Fribourg, ou cette sublime frappe croisée que Paulo Dybala a plantée dans les filets de l'Inter. Quant aux amateurs d'acrobaties et de jongles en tous genres, ils ont pu se régaler avec un pion inscrit par Christopher Nkunku qui a terrassé tout en souplesse la défense de Leverkusen et permis à Leipzig d'obtenir un nul mérité à la BayArena.

L'équipe du week-end : Juventus

Le joueur du week-end : Sargis Adamyan

[?️RESUME] ?? Bundesliga⚡️ Hoffenheim réalise un gros coup en infligeant au Bayern Munich sa première défaite de la saison ! ?https://t.co/o2zstmbVju — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 5, 2019

Le gros bide du week-end : Tottenham

Le but du week-end : Axel Witsel

[?️VIDEO - ⚽️BUT] ?? Bundesliga☄️Thorgan Hazard pour Axel Witsel ?➡️ Les Belges de Dortmund permettent au BvB de mener au score grâce à une merveille de volée ?https://t.co/PPxJMDk3bR — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 5, 2019

Vous avez raté

[?️RESUME] ?? Serie A⚡️ Pour le retour de Siniša Mihajlović, Bologne accroche la Lazio dans un match spectaculaire ??⚽️ 4 buts (dont un doublé d'Immobile)? 2 cartons rouges❌ 1 penalty manquéhttps://t.co/N1aS7CLOtt — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 6, 2019

Et sinon...

[?️RESUME] ?? Bundesliga✨ Malgré un superbe but signé Nkunku, le RB Leipzig a été accroché par le Bayer Leverkusen ⚡️https://t.co/3v66E23aJi — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 5, 2019

[?️VIDEO - ⚽️BUT] ?? Liga?? La chilleennnaaa de Luiiiis Suaarreezz !!!! ??? Une énorme reprise acrobatique qui débloque le score en faveur du FC Barcelone ?https://t.co/VjeqYS8VMR — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 6, 2019

[?️RESUME] ?? Liga⚽️ Benzema qui ouvre le score? Un bombazo de Modrić✨ Le premier but d'Hazard (et quel but !)? Une bourde d'Areola...? Le Real Madrid s'impose face à Grenade !https://t.co/GxYiOso6QT — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 5, 2019

[?️RESUME] ?? Serie A? Vainqueur d'Udinese, la Fiorentina poursuit sa belle remontée ! ?? Nikola Milenković buteurhttps://t.co/q3xdhnPaN8 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 6, 2019

Par Adrien Candau

Si la Serie A était un film, ce serait sans doute. L'Inter d'Antonio Conte a beau proposer un football autrement plus électrisant que ce que lesont pu démontrer ces précédentes années en championnat, la Juventus a quand même fait comme d'habitude ce dimanche. À savoir, battre lesdeux buts à un, grâce à une élégante frappe coup de pied de Dybala et un but dede Gonzalo Higuaín dans la surface en fin de match. Et voilà la Vieille dame qui reprend aux Lombards le leadership de la Serie A. Saloperie de sensation de déjà-vu.En 2015, les'était mis en en tête de répertorier les dix personnalités les plus célèbres issues de la diaspora arménienne. Un classement éclectique, où on retrouvait entre autres Cher, Andre Agassi, Charles Aznavour et Kim Kardashian.L'international arménien Sargis Adamyan n'en est pas encore là, mais nul doute que sa notoriété a considérablement explosé ce week-end, puisque l'attaquant d'Hoffenheim a planté un doublé face au Bayern Munich et a permis aux siens de l'emporter à l'Allianz Arena (1-2). La première défaite de la saison pour les Bavarois, qui abandonnent aussi le leadership de la Bundesliga au Borussia Mönchengladbach.Il faut croire que certains poncifs ont la vie dure. On nous l'a dit et répété, en conférence de presse d'après-match : «» Une maxime qui entre en parfaite résonance avec ce qu'est en train de vivre Tottenham : s'ils ont flirté avec le sublime la saison dernière en atteignant la finale de la C1, lesont comme la tête dans le caniveau depuis le début de la semaine. Après s’être fait démembrer par le Bayern Munich mardi dernier (2-7), les Londoniens ont été balayés par Brighton samedi (3-0). Un match notamment marqué par une énorme cagade de Lloris, qui a permis à Neal Maupay d'ouvrir le score. Alors que le gardien des Bleus, lui, s'est luxé le coude sur l'action et a dû déclarer forfait pour les prochains matchs de l’équipe de France. Un ultime signe qui montre que, quels que soient les désaccords que suscitent son héritage politique, Jacques Chirac avait au moins raison sur un point : les emmerdes, ça vole toujours en escadrille.Peut-on être dénué de classe balle au pied, quand on assume la coupe de cheveux la plus funky du football mondial ? Axel Witsel a évidemment répondu par la négative, en inscrivant une reprise de volée du genre décoiffante face à Fribourg samedi. Malheureusement, ça n'a pas empêché le Borussia de concéder son troisième nul de rang en championnat, les Jaune et Noir ayant finalement été tenus en échec (2-2).Pourquoi s'esquinter les yeux devant un Bologne-Lazio (2-2), un dimanche après-midi ? D'abord parce que Siniša Mihajlović, bien que toujours affaibli par la maladie, s'est rassis sur son banc de touche. Ensuite pour Ciro Immobile qui, en plantant un nouveau doublé, est actuellement tout en haut du classement des meilleurs buteurs de la Serie A avec sept pions en autant de matchs joués. Deux buts marqués au sein d'une première mi-temps champagne, qui a accouché d'un deux partout rock'n roll à la pause.La suite fut moins enlevée techniquement, mais plus corsée physiquement, puisque Leiva s'est chopé un rouge côtéavant d’être vite imité par Medel dans le camp. Dernière note de folie, ce penalty loupé par Joaquín Correa à la 88minute. Un raté empêchant la Lazio de cueillir les trois points, et de recoller au top 4 du championnat transalpin.Manchester City a prouvé ce dimanche contre Wolverhampton qu'on pouvait avoir 76% de possession, faire plus de 700 passes, tirer 18 fois au but et tenter 35 centres tout en perdant deux buts à zéro. Les, eux, n'ont pas empilé les statistiques, mais seulement laissé Adama Traoré inscrire un doublé en toute fin de match. La simplicité, ça a parfois du bon.Si leurs poulains ont été tenus en échec par Leverkusen (1-1), les fans du RB Leipzig ont pu se consoler en s’esquintant les doigts sur le bouton replay afin de voir et revoir ce pion tout en toucher de Christopher Nkunku.Le Barca a cuisiné Séville quatre buts à rien, avec notamment un retourné délicieux de Suarez pour s'ouvrir l'appétit. Les gars de Valverde en profitent pour s'emparer de la seconde place de la Liga, derrière le rival madrilène.Loin d’être outrageusement dominateur face à Leicester, Liverpool a néanmoins séché les(2-1) à la 95minute grâce à un penalty de Milner obtenu à la suite d'une faute sur Mané. Lesont remporté l'intégralité de leurs matchs de Premier League cette saison, et on ne peut pas s’empêcher de penser tout doucement que la malédiction pesant sur eux en championnat depuis 1990 est en passe d’être exorcisée.Surprenant dauphin du Real en Liga au coup d'envoi, Grenade est tombé au Santiago-Bernabéu (4-2). Un match au scénario généreux, puisque les Madrilènes menaient 3-0 avant de voirplanter deux buts. Mais lesont finalement assuré leur affaire en fin de rencontre, grâce à James Rodríguez. Petit bonus appréciable, Eden Hazard a marqué son premier pion avec la Maison-Blanche d'un lob astucieux peu avant la pause. Et Alphonse Areola, alors ? Chut...Portée une nouvelle fois par un excellent Franck Ribéry, la Fiorentina a signé son troisième succès de rang en Serie A en l'emportant d'un petit but face à l'Udinese. Pas mal, comme série.Mené à la pause, Milan a sorti les rames pour battre un Genoa pourtant relégable. Les'en est sorti grâce à un but plutôt heureux de Theo Hernandez et à un penalty de Kessié, peu avant l'heure de jeu. Ouf.