Un vendredi vitaminé sur le marché des transferts

Du Fer à Rotterdam, de la Vitamine D dans les destinations ensoleillées que sont l'Argentine et les Canaries mais aussi de l'iode avec l'arrivée d'Abergel dans le Morbihan. On rajoute à cela un froid vivifiant amené par le départ de Cabella vers la Russie ainsi qu'un bon bol d'air frais en Normandie. C'est un vendredi tout en vitamines sur le marché des transferts aujourd'hui.

Ils ont embrassé leur nouveau maillot

Leroy Fer retourne à Feyenoord

Rémy Cabella décale à Krasnodar

Реми Кабелла - футболист « Краснодара » !Французский полузащитник Реми Кабелла, ранее выступавший за « Сент-Этьен » , успешно прошел медицинское обследование и подписал с нашим клубом личный контракт. В ближайшее время футболист будет включен в заявку на сезон под номером 7.#RC7 pic.twitter.com/gMgEKYUU0N — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 26, 2019

Laurent Abergel passe de Nancy à Lorient

Le projet intéressant du jour

Pourquoi Radja Nainggolan doit rejoindre Daniele de Rossi à Boca

La photo de vacances

Le 26 juillet 2016 : Gonzalo Higuaín est transféré de Naples à la Juventus

Point UNFP : Grégoire Puel

Pendant ce temps-là, à la Jeunesse Fertoise Bagnoles (R2, Orne)

« Nous perdons cette année Luc Richard qui déménage dans le sud mais nous avons recruté deux joueurs. »

Mais pourquoi tant de hype autour de Silas Wamangituka

Cahier critique : William Saliba à Arsenal

Par Victor Launay et Valentin Lutz

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Feryenoord Rotterdam. Alors que Robin van Persie vient de prendre sa retraite, Feyenoord enregistre le retour d'un nouvel ancien de la maison avec la signature de Leroy Fer pour une saison (plus une en option). Leroy tentera d'aller récupérer la couronne d'Eredivisie et de s'asseoir sur le trône qui deviendrait alors le trône de Fer.Les Russes vont enfin avoir l'occasion de découvrir la poésie de Jul. Un grand fan du chanteur, Rémy Cabella, a aujourd'hui paraphé un contrat de trois ans avec le FK Krasnodar, troisième du dernier championnat russe. Saint-Etienne récupérera douze millions d'euros dans l'affaire, un an après avoir acheté l'international français six millions à l'OM. Rémy en Russie.Capitaine de l'AS Nancy la saison dernière, Laurent Abergel s'est engagé avec les Merlus pour trois saisons. Le joueur apportera l'expérience de ses 136 matchs de Ligue 2 au groupe de Christophe Pélissier, candidat à la montée cette saison. Abergel prendra le numéro 6. Quelques années plus tôt, un milieu au blaze similaire avait déjà fait ce choix. Espérons qu'Abergel connaîtra la même réussite., international américain (5 sélections), quitte Levante pour rejoindre Tenerife en deuxième division espagnole et explique pourquoi il a choisi de rejoindre les Canaries : «» . Daniele de Rossi vient de débarquer à Buenos Aires et a d’ores et déjà déclenché la ferveur du peuple Xeneize , qui n’attendait qu’une nouvelle idole pour s’enflammer. Joueur talentueux, hargneux et au caractère bien trempé, Daniele de Rossi a tout pour retourner la Bombonera, qui sait recevoir comme elle se doit ses guerriers. Quelle meilleure destination pour Nainggolan que Boca Juniors, où le Belge pourrait reconstituer avec DDR un duo déjà éprouvé à la Roma ? Indésirable à l’Inter, Nainggolan formerait une paire revancharde avec de Rossi - il avait été lui aussi mis à la porte de la Roma - et pourra se faire un plaisir de nettoyer les pourtant rugueux milieux de terrain argentins à coups de tacles limites et de coups d’épaule virils. Boca aime ça et le rendra à Radja, dont les nombreux tatouages raviront sans doute autant lesLautaro Martinez avec ses molosses.Au terme d'un bras de fer avec le club napolitain, la Juventus a finalement réussi son coup de force et a débauché Gonzalo Higuaín du Napoli. Lesenrôlentmoyennant le paiement de plus de 90 millions d'euros au club d'Aurelio de Laurentiis et verseront un salaire de 7,5 millions d'euros à l'ancien du Real Madrid. Le transfert de l'argentin enflamme déjà la toile et a déchaîné la colère des supporters du Napoli, qui qualifient le joueur de traître après son départ chez l'ennemi. Vu les circonstances du transfert et son montant record, on peut s'attendre à ce qu'Higuaín s'installe pour un petit bout de temps sur le front de l'attaque turinoise. Quoi qu'il en soit, les retrouvailles à San Paolo seront brûlantes.Son contrat au Gazélec d’Ajaccio n’ayant pas été reconduit, Grégoire Puel figure aujourd’hui dans la liste des joueurs libres de l’UNFP. Le recrutement de ce latéral droit pourrait pourtant s’avérer être une bonne affaire. À 27 ans, Grégoire Puel est dans la force de l’âge et pourra apporter à son futur acquéreur sa centaine de matchs en Ligue 1 et en Ligue 2 ainsi que sa capacité à évoluer dans des ambiances chaudes : il a sur son CV rien de moins que l’OGC Nice et le Gazélec d’Ajaccio. Et, à l’heure où lesfamiliaux se multiplient - en témoigne le transfert des frères Fekir au Betis - l’arrivée de Grégoire pourrait être un moyen de récupérer un autre élément adapté aux besoins de l'équipe : tout dépend si vous avez besoin d’un attaquant ou d’un nouvel entraîneur. Paulin et Claude sont dans la place.» .À en croire les dernières rumeurs, Silas Wamangituka, le jeune attaquant de 19 ans du Paris FC, pourrait prochainement quitter son club pour un montant d’environ cinq millions d’euros, probablement pour se diriger vers Rennes ou Lille. Il y a quelques semaines, Marseille aurait exprimé le même engouement pour le joueur formé à Alès. Mais avec onze buts inscrits et deux passes décisives distribuées en trente-deux matchs de championnat disputés, le résultat comptable semble bien maigre par rapport aux investissements évoqués. D’autant que pour un joueur qui n’a disputé qu’une seule saison en pro, et dont le jeu semble encore quelque peu stéréotypé, l’écart entre la Ligue 1 et la Ligue 2 pourrait être difficile à combler. Une deuxième saison en Ligue 2, pour continuer à progresser en paix et sans la pression de la Ligue 1, et ce sera tout bon pour un transfert l’année prochaine. Comme dirait Franck Sauzée dans, «» .Faute d’attention, les cinéastes d’Arsenal pourraient être pris pour certains de ces artistes industriels qui réalisent des films comme d’autres vendent des jeans. En l’espace de 24 heures, deux métrages sont en effet venus garnir la filmographie des réalisateurs londoniens. Le deuxième en date, produit pour la présentation de William Saliba, a les défauts du premier : la même impuissance à contrôler le flux chaotique d’images sonores, ainsi qu’une similaire incapacité à ralentir le débit de propositions disparates. Mais sort de la présente une énergie insoupçonnée, comme si, par une étrange transfiguration combinatoire, la formule recherchée dans le premier film trouvait son aboutissement dans le second, en parvenant à «» , pour ainsi dire, les motifs visuels et sonores. Au terme de la vidéo, l’enchantement emporte l’approbation et confine presque aux singulières propositions foisonnantes des premiers films de Wong Kar-Wai,en tête. Ceux-ci nous rappelaient avec justesse qu’entre montage et énergie, il n’y avait qu’un éclair contraire.