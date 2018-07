Un vendredi sans surprise sur le marché des transferts

L'OM qui enrôle enfin Duje Caleta-Car, Liverpool qui s'offre Alisson Becker et Neymar qui annonce qu'il reste au PSG, on a rarement fait plus logique sur le marché des transferts.

Le transfert « Champion Project » du jour

?? Dobrodošli!Marseille prend un nouvel aĆCent #DujeEstOlympien ?⚪ pic.twitter.com/59SnqNfYCC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 20 juillet 2018

Le record du jour

La présentation du jour

Le gâchis du jour

Les déclarations du jour

Les rumeurs du jour

C’est fait mais on s’en fout

Alors que tout Marseille attend encore la venue de Mario Balotelli , l’OM signe sa première recrue estivale en la personne de Duje Caleta-Car. Le défenseur central croate de 21 ans arrive en provenance du RB Salzbourg pour environ 19 millions d’euros. Un pari sur l’avenir. «» , a-t-il confié à. On verra s’il dit la même chose après des semaines à se faire chambrer par le Français par rapport à la finale de la Coupe du Monde.Fut une époque où Liverpool recrutait des Carroll, Markovic, Manquillo, Borini, Lambert, Downing à prix d’or. Aujourd’hui, les Reds sont un peu plus cohérents. Après Naby Keita, Fabinhon et Xherdan Shaqiri , le club de la Mersey s’offre Alisson Becker pour environ 75 millions d’euros. Ce qui en fait le gardien le plus cher de l’histoire. Mais rien n’est trop cher pour s’offrir mieux que Loris Karius.C’est autre chose que Lucas Digne en terme de jongles de présentation. Aujourd’hui, le Real Madrid présentait sa nouvelle pépite : Vinicius Junior. Le Brésilien de 18 ans avait déjà signé pour 45 millions d’euros l’été dernier, mais c’est bel et bien cette saison qu’il va porter le maillot blanc pour la première fois.C’était l’un des frissons de cette Coupe du Monde 2018. A peine rentré de son prêt à Watford, André Carrillo quitte déjà Benfica. Alors qu’on le voyait bien jouer un rôle plus grand au sein du club portugais, l’ailier du Pérou rejoint finalement Al-Hilal en Arabie Saoudite. Un éternel amour de vacances.» . Ce sont les mots de Neymar . Kylian Mbappé aura donc un bon faire-valoir.Fabinho : «» . Bon courage petit Fabien.L’AS Monaco est tombé sous le charme d’Aleksandr Golovin et aurait transmis une offre de 35 millions d’euros au CSKA Moscou. Sachant que le club moscovite en attendait trente, cela pourrait faire l’affaire. Lucas Pérez et Danny Welbeck : voici les trois noms que Unai Emery souhaite voir dégager d’Arsenal. Etonnamment, pour le troisième, des prétendants se bousculent au portillon. Et ce serait Everton qui serait en pole pour s’attacher ses services. Danny the Dog.L’OM passe la deuxième après la signature de Duje Caleta-Car. Selon Sky Italia, les dirigeants marseillais penseraient à rapatrier Valentin Eysseric . La Fiorentina demanderait sept millions d’euros. Champion Project.Passé à deux doigts de la catastrophe, le LOSC veut repartir sur de nouvelles bases cette saison. La venue de José Fonte , champion d’Europe en 2016, devrait être officialisée dans les prochaines heures. Faire ça après avoir déjà relancé Eder , bande de traîtres.La Croatie est à la mode. Matej Mitrovic signe à Bruges pour quatre ans. Alexandre Letellier continue son petit tour son tour des immenses clubs français. Il est prêté par Angers à Troyes pendant un an. Pablo Insua de Schalke est prêté à Huesca promu en Liga. Ca va faire parler.Coup de tonnerre en Angleterre, Filipe Morais quitte Bolton gratuit pour rejoindre Crawley Town.Gerson, le jeune milieu brésilien de la Roma, est prêté sans option d’achat à la Fiorentina.En tout cas, les Français ont toujours autant la cote en Angleterre. Adama Diakhaby quitte Monaco pour rejoindre Huddersfield et former une doublette de feu avec Steve Mounié. Erik Lamela ne viendra toujours pas à l’OM, puisqu’il prolonge jusqu’en 2022 à Tottenham.