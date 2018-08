Un vendredi italien sur le marché des transferts

C'était le dernier jour de mercato pour les clubs de Serie A... Et ces derniers en ont profité, sans excès. Mais il s'est aussi passé des choses ailleurs.

Les discussions interminables du jour

Le patient du jour

Le lover du jour

?️ #Gasset : "@RemyCabella a fait une deuxième partie de saison où il a été épanoui et décisif. C'est un garçon qui a du tempérament. On avait envie de travailler à nouveau avec lui." pic.twitter.com/mLIluJ7YC0 — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 17 août 2018

Les adieux du jour

Si chiude oggi l'avventura di @ClaMarchisio8 con la JuventusUna vita in ⚪️⚫️ Per sempre in ⚪️⚫️➡️ https://t.co/O6iRf4OXkV pic.twitter.com/GSVyvzGss4 — JuventusFC (@juventusfc) 17 août 2018

Le regret du jour

La déclaration du jour

Le retour du jour

OFFICIEL - Après une visite médicale passée avec succès, Stéphane #Mbia est officiellement Toulousain !#Mercato→ https://t.co/cUcwj5CFDA pic.twitter.com/8MMuQCrHjI — Toulouse FC (@ToulouseFC) 17 août 2018

Les transactions transalpines du jour

Official Announcement: Samuel Castillejo and Diego Laxalt ⬇https://t.co/NJQqGEFIPB — AC Milan (@acmilan) 17 août 2018

VIDEO ? | #Parma - #Gervinho: le prime immagini dell'ivoriano con la maglia gialloblùhttps://t.co/znEU1oGTlA — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 17 août 2018

Les rumeurs du jour

C’est fait, mais on y attache peu d'intérêt

✍️ We are delighted to announce that Daniel Arzani has signed for #CelticFC from @ManCity on a two-year loan deal. #WelcomeArzani➡️ https://t.co/80gA0dd6LV pic.twitter.com/tx9yOZTSB2 — Celtic Football Club (@CelticFC) 17 août 2018

Par Florian Cadu

Nouveau rendez-vous entre dirigeants niçois et marseillais. Pour parler de qui ? De, pardi ! Les Aiglons ne demanderaient plus que 4,5 millions d'euros pour leur avant-centre. Sauf que de son côté, Mino Raiola ne veut pas diminuer sa part. Bref, rien de nouveau sous le soleil du Sud.Au cas où, l'OGCN se prépare à remplacer Balotelli. La piste la plus chaude mènerait à, attaquant du Betis Séville forcé d'attendre que les choses se décantent. Attention les Aiglons : d'autres clubs français ont déjà laissé partir leur élément offensif avant d'avoir son suppléant alors que l'entraîneur n'était pas d'accord pour faire les choses dans cet ordre...Il est mignon. Transféré à Saint-Étienne,a déclaré sa flamme aux Verts : «» Coin-coin.Une page se tourne pour la Vieille Dame. Celle-ci s'est séparée de son charmant amoureux aux yeux bleus,, après 25 années de mariage. Un départ au Canada pourrait suivre ce contrat résilié à l'amiable. Bon vent beau gosse, même si tu n'es jamais devenu aussi fort que sur PES.Mais avec quelle défense Nantes va-t-il passer la saison ? Déjà que Nicolas Pallois est écarté, voilàqui se barre au Torino. Ce prêt d'un an avec option d'achat n'est pas une surprise, mais quand même.» Grosse déception après la mise au point de Vadim Vasilyev. Non seulement Monaco ne prendra pas, mais l'ASM ne devrait accueillir personne d'autres d'ici le 31 août. Même pas Yacine Brahimi.Stéphane Mbia à Toulouse, ça fait plaisir. Six ans que sa bouille ronde manquait à la France.Le Milan AC aime les échanges. La preuve avec ce nouveau deal incluant deux autres clubs :arrive du Genoa pendant quefait le chemin inverse,repart à Villarreal et croise. Pas la peine de demander les prix, c'est à s'y perdre.Espoir de vingt piges,passe d'Arsenal à la Juve. Sympas comme clubs visités quand on n'a pas encore percé.Benevento n'est pas mort, et continue d'animer le marché. La preuve avec, prêté par Leicester. Le Polonais restera si le relégué remonte directement en Serie A. De quoi se bouger les fesses.Pour trois millions d'euros, l'Udinese s'est offert, défenseur central de 24 ans et international nigérian. Plutôt solide.n'aura jamais réussi chez les. Alors, le voilà lancé dans l'aventure Frosinone. Où la pression et les ambitions sont moindres.Peu avant la clôture du marché,s'est engagé pour l'Atalanta. Bye, bye le Zénith. Et à bientôt, puisqu'il n'est que prêté.En voilà un qui avait le mal du pays. Incapable de marquer en Liga la saison dernière avec Villarreal,revient en Italie. Mais au Torino, pas la Sampdoria. Et en prêt, pas en transfert définitif.Actif, le Torino a aussi engagé...! Pas de Ligue 1 pour celui qui est prêté avec option d'achat obligatoire (douze millions plus deux millions pour le prêt) par Valence.Sur le gong, la Sampdoria a chopéà Naples pour un an Prêter les joueurs avec option d'achat obligatoire, la nouvelle mode.file à Parme. Et ça, c'est plutôt cool.est attaquant, joue au PAOK Salonique, est allé en Russie avec l'Égypte cet été et intéresse Reims. Détail important : il a 24 ans.Le mercato anglais est fermé, et alors ? Ça ne devrait pas empêcher Liverpool de chourer, seize bougies soufflées, à l'Ajax Amsterdam. Sympas comme clubs visités quand on n'a pas encore percé.a déjà évolué dans l'Hexagone, à Troyes pour être précis (et même à Nantes et Sedan), et revient à l'intérieur des frontières, à Strasbourg cette fois-ci. Le latéral appartenait à Galatasaray, mais défendait les couleurs de Séville l'an dernier. Six rencontres seulement en Espagne.est prêté par Manchester City au Celtic Glasgow. Normal : il a 19 piges et n'a pour le moment foulé que des pelouses australiennes.Une vente de sept millions pour un défenseur qui n'a été titularisé que neuf fois en Ligue 1 en 2017-2018. C'est ce qu'a réalisée Lille avec. Schalke 04 s'en fout, il vient d'amasser un gros chèque de la part du Paris Saint-Germain.Sans faire de bruit, Leganés a déboursé cinq millions d'euros pour, qui débarque de Málaga. Un bon coup ?