Un vendredi fructueux sur le marché des transferts

Un Fayçal Fajr qui change encore d'avis, des Brésiliens qui partent vers des destinations lointaines et un Achille Emaná toujours debout : on a eu droit à du costaud avant d'entamer le week-end.

Ils ont embrassé leur nouveau maillot

Come back pour Dani Alves

Le Barça refourgue Malcom au Zénith

Ultra proud to have had you with us Malcom. Now go bring all that greatness to the Russian league ? Good luck at @fczenit_en ? https://t.co/5lCyHAQ0zx — AS Roma English (@ASRomaEN) August 2, 2019

Le jeune Tiago Djaló déboule au LOSC

? Grand espoir du football portugais, Tiago Djaló est Lillois Lire le communiqué ➡ https://t.co/ZW23ljRPHj pic.twitter.com/XiyhMmed07 — LOSC (@losclive) August 1, 2019

Fajr se barre de nouveau en Espagne

¿Existe mejor forma de celebrar tu cumpleaños que volviendo a la que fue tu casa? ?¡Muchas felicidades Fajr! ? pic.twitter.com/8O8Prk8XJF — Getafe C.F. (@GetafeCF) August 1, 2019

Jean-Eudes Aholou prêté à Sainté

✍️ L'international ?? rejoint l'#ASSE !? Huitième recrue depuis le début du mercatohttps://t.co/bsr1RfwrMZ — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 1, 2019

Emre Mor à la relance à Galatasaray

Emre Mor, kulübümüze geçici transferini tamamlayan sözleşmeye imza attıktan sonra Başkanımız Mustafa Cengiz’i makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak da hazır bulundu.? https://t.co/oQcyGQ4tBl pic.twitter.com/GUCVwkUl0Z — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 2, 2019

Porto signe le gardien argentin Marchesin

⚽ Guarda-redes? 31 anos? Internacional A pela Argentina? 1 Taça Sul-Americana, 2 Campeonatos, 2 Supertaças e 1 Taça Mexicana#FCPorto #BemVindoMarchesín pic.twitter.com/l7gzngw9xm — FC Porto (@FCPorto) August 2, 2019

Gédéon Kalulu à l'AC Ajaccio

Il s’entraînait depuis plusieurs jours avec le groupe, il est désormais officiellement Blanc et Rouge! Gédéon Kalulu, défenseur formé à l’Olympique Lyonnais a paraphé son contrat avec l’AC Ajaccio. Bienvenue au club @gedeon_K2 ! https://t.co/LhPVSRhoSx — AC Ajaccio (@ACAjaccio) August 2, 2019

Achille Emaná atterrit en D3 espagnole

FICHAJE ⚽️| Achille Emana Ya está aquí @AchilleEmana ?? , es un gran lujo tenerte con nosotros. BIENVENIDO!!?? Desde la @UDSanse te damos la bienvenida a tu nueva casa.?➡️https://t.co/QpEkybAZG7#VolverACreer ⚪️⚪️??⚪️⚪️ pic.twitter.com/7v0rG14LhD — UD Sanse (@UDSanse) August 1, 2019

Le projet intéressant du jour

Pourquoi Balotelli doit signer au Napoli

La photo de vacances

À ce prix-là, Sheffield United aurait pu s'acheter...

Le 2 août 1999 : Nicolas Anelka signait au Real

Point UNFP : Franck Tabanou

Par Jérémie Baron

Crédit photo : fc-zenit.ru

Parti de Bahia en janvier 2003, l'ex-meilleur latéral droit du monde renoue avec le Brésil en signant à Sao Paulo (son «» ) pour trois ans, après avoir été libéré par le PSG fin juin. Raï, directeur sportif du SPFC, en est tout chose.La marche était un peu haute : le Brésilien quitte officiellement lesaprès une petite saison et ira se cailler les miches à Saint-Pétersbourg. Comme d'habitude, c'est le community manager de la Roma qui l'emporte, un an après le coup de théâtre C'est simple, cette semaine, les Dogues sont intenables sur le marché des transferts . Hier soir, c'est le jeune défenseur central Tiago Djaló, que le club lillois n'hésite pas à présenter comme un «» , qui a posé son baluchon dans le Nord en provenance du Milan, alors que Rafael Leão faisait le chemin inverse un peu plus tôt Le Marocain avait tenté l'été dernier de renouer avec sa Normandie natale en re-signant à Caen, mais il semble définitivement préférer l'air espagnol ; il faut dire que la descente de Malherbe n'a pas forcément aidé. Du coup, Fajr retourne dans la banlieue madrilène à Getafe, club dont il a porté les couleurs lors de la saison 2017-2018. Et tout ça le jour de ses 31 ans.L'ASSE tient sa huitième recrue avec le milieu défensif ivoirien, qui a fait un flop sur le Rocher. Prêt avec option d'achat pour lui.Qu'on se le dise, la carrière du prodige turc (22 ans) n'a pas forcément pris la tournure attendue. Après ses passages décevants à Dortmund et Vigo, le gaucher va tenter de se refaire le cerise à Istanbul, où il est prêté (lui aussi avec option d'achat) par le Celta. L'association avec Ryan Babel et Younès Belhanda peut faire des ravages.Les noms de Koubek et de Trapp avaient été cités, mais c'est finalement Agustín Marchesin qui va garder la cage des. Le portier de 31 piges, qui compte quatre sélection avec l', arrive en provenance du Club América (Mexique).Le petit frère d'Aldo (aujourd'hui à Bâle), jamais apparu avec les pros de l'OL et prêté la saison dernière à Bourg-Péronnas, quitte définitivement le Rhône pour s'installer en Corse.Depuis son départ du Téfécé en 2008, le roc camerounais a fait un sacré périple, entre l'Espagne, les Émirats, le Brésil, le Japon ou encore l'Inde. À 37 ans, il reste sur le sol ibérique et s'engage avec l'UD Sanse, en troisième division.Joie : Bruno Ecuele Manga est de retour en Ligue 1. Et il a su mettre les mots justes pour expliquer les raisons de son mariage avec le DFCO, dans les colonnes de: «(Stéphane Jobard)» La Ligue 1 est prévenue.Comme on pouvait s'y attendre, Mario Balotelli n'a pas fait de vieux os sur la Canebière et se retrouve à un tournant, à peu près comme à chaque intersaison. Posons-nous deux minutes et analysons la situation : tout d'abord, Super Mario est un attaquant rompu aux joutes de la Serie A pour avoir scoré aux quatre coins de la Botte avec les deux clubs de Milan ; mieux, il a désormais parfaitement assimilé l'atmosphère du littoral méditerranéen en trois saisons passées à Nice puis Marseille. Ajoutez à cela son goût pour la déraison et tout s'éclaircit : l'Italien est fin prêt à s'installer au pied du Vésuve, se fondre dans l'abracadabrant décor napolitain - qui lui ira comme un gant - et faire rugir le San Paolo sur des galettes de Ramy Bensebaini . En plus, Balo a déjà commencé à marquer son territoire dans la capitale campanienne.La France semble déjà manquer à Diego Carlos Pour s'offrir l'Écossais Oliver McBurnie (Swansea), lesauraient balancé quelques 18,5 millions d’euros selon la presse britannique : un record pour le club du Yorkshire du Sud. S'il avait économisé ce pactole, Sheffield United aurait pu s'offrir à la place 3 millions de pintes pour la journée mondiale de la bière, 100 000 litres de Burn Lemon Ice, 45000 kilos de tourtes de Wigan et même payer la dette d'1,8 millions d'EDF. Chacun ses priorités.Nicolas Anelka a la bougeotte : après Paris et Arsenal, le talent tricolore va devenir le cinquième Français à porter le maillot du grand Real Madrid, qui sort d'une saison blanche et pose plus de 33 briques dans l'histoire. L'attaquant vient de signer une saison à 17 pions en Premier league sous la liquette des. Et si Nico avait enfin trouvé son petit coin de paradis et y posait ses valises pour de bon ?Qu'il est loin, le temps où Franck Tabanou représentait la gauche qui monte en Ligue 1. Après les échecs Swansea puis Guingamp, voilà notre bonhomme dans le flou en ce mois d'août. «» , lâchait le latéral en décembre sur le plateau de BeIN, de manière plutôt maladroite. Là, il serait temps de s'y mettre, du coup.