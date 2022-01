Arsenal se fait piéger par Nottingham Forest, les autres favoris assurent en FA Cup

76

Did he mean it? Harry Winks with a spectacular goal for @SpursOfficial #EmiratesFACup pic.twitter.com/5AkFHWLhCh — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 9, 2022

Tous les résultats de la journée :

Luton Town 4-0 Harrogate Town Buts : Adebayo (18e), Jerome (50e), Naismith (82e) et Berry (88e) pour les Hatters

Buts : Ince (43e) et Campbell (89e) pour les Potters

Buts : Davies (42e) et Harris (116e) pour les Bluebirds // Johnson (54e SP) pour les Lilywhites

Charlton 0-1 Norwich But : Rashica (79e) pour les Canaries

Buts : Podence (14e, 80e) et Semedo (72e) pour les Wolves

Buts : Lanzini (34e) et Bowen (90e+3) pour les Hammers

Buts : Winks (74e), Lucas (85e) et Kane (88e) pour les Spurs // O'Connor (33e) pour les Shrimps

Buts : Gordon (34e), Fabinho (44e SP, 90e+3) et Firmino (78e) pour les Reds // Udoh (27e) pour les Shrews

Nottingham Forest 1-0 Arsenal But : Grabban (83e) pour les Reds

Contrairement à samedi, qui fut très mouvementé , ce dimanche de 32de finale de FA Cup a été plus calme, avec des favoris qui ont tous tenu leur rang, à l'exception d'Arsenal.La première rencontre de la journée opposait toutefois deux clubs d'étages inférieurs, Luton Town (Championship) ne faisant qu'une bouchée (4-0) d'Harrogate Town (League Two). Les matchs débutés à quinze heures se sont révélés quant à eux un peu plus palpitants. Et si Liverpool a assuré contre Shrewsbury (4-1, doublé de Fabinho), pensionnaire de League One, tout comme Wolverhampton (3-0) face à Sheffield United (D2), l'histoire fut plus compliquée pour Tottenham. Surpris à la demi-heure de jeu par Morecambe (D3), lesont attendu les quinze dernières minutes pour faire la différence (3-1) grâce notamment à un chef-d'œuvre d'Harry Winks sur coup franc, suivi de buts signés Lucas Moura et Harry Kane.Stoke City (2-0) et Norwich (0-1) ont également validé leur ticket pour le tour suivant en s'imposant respectivement contre Leyton Orient (D4) et Charlton (D3). Cardiff a en revanche dû patienter jusqu'au bout de la prolongation pour éliminer Preston North End (2-1) dans un duel 100% Championship, alors que le seul affrontement de la journée entre clubs de Premier League a logiquement tourné à l'avantage de West Ham (2-0), trop fort pour Leeds.Finalement, il aura fallu attendre le début de soirée pour assister à un évènement : Arsenal, vainqueur de quatre des huit dernières éditions de la FA Cup, sort piteusement par la petite porte après un match insipide sur la pelouse de Nottingham Forest (1-0). Désinvoltes et visiblement peu concernés, les, qui portaient exceptionnellement une tenue intégralement blanche pour lutter contre les violences chez les jeunes , se sont fait piéger à moins de dix minutes de la fin du temps règlementaire par Lewis Grabban, entré en jeu quinze minutes plus tôt et dont le but a fait rugir de plaisir le City Ground. Résultat, ce sont donc lesde Nottingham qui auront l'honneur d'affronter Leicester, tenant du titre, au prochain tour.La magie de la Coupe.