Un triplé libérateur et pas de changement de leader

Grâce à leur large succès dans le cinquième Classique au féminin de l’histoire, les Parisiennes d’Olivier Echouafni restent en tête de la D1, mais Lyon, solide vainqueur de Bordeaux (4-0), reste à l’affût du fauteuil de leader. Un fauteuil bien éloigné des terres du FC Metz qui, suite à un nouveau revers face à Reims (0-1), court toujours après sa première victoire de la saison.

1

Ce qu’il faut retenir de la 7e journée

Le golazo du week-end = Eve Périsset

Vous ne la quitterez plus des yeux : Daphné Corboz

Vidéo

Vous avez manqué

Vidéo

Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd !

Vidéo

Le point Gossiiiiip !

Les résultats de la 7e journée de D1 féminine

Soyaux 0-0 Dijon

Par Julien Duez

Après avoir perdu un point à Dijon (0-0) , Lyon s'est refait la cerise ce week-end et a dominé samedi (4-0) des Bordelaises impuissantes et désormais distancées par Montpellier dans la course au podium. Les Héraultaises ont en effet profité de l'occasion pour s'imposer en fin de match face au Paris FC (2-5, trois buts inscrits après la 84) et prendre ainsi quatre points d'avance sur les Girondines. Malgré leur succès, les Lyonnaises, elles, restent toujours bloquées à deux points du PSG, qui a fêté ses retrouvailles avec l'OM par une gifle (0-5). Sur les autres gazons du pays, l'ASJ Soyaux a avalé son quatrième match nul de la saison face à Dijon (0-0), qui enchaîne un troisième match sans défaite, et le Stade de Reims est allé s'imposer à Metz (0-1), toujours dernier, confirmant une drôle de tendance : cette saison, les Champenois ont remporté 100% de leurs points à l'extérieur (7). Sinon, Fleury a stoppé la bonne série de Guingamp (0-1) et prend quatre points d'avance sur la zone rouge. La lutte pour le maintien ne fait que commencer.Muette depuis son retour de blessure, Ève Périsset a retrouvé le chemin des filets face à l'OM, et avec la manière, puisque la latérale a déboulé à la demi-heure de jeu avec un centre-tir qui a fini dans la lucarne opposée phocéenne. Délicieux.Alors que les Etats-Unis sont souvent présentés comme la Mecque du football pratiqué par les femmes, Daphné Corboz a choisi de faire le chemin inverse et de quitter la patrie de l’Oncle Sam, où elle est née il y a 26 ans, pour venir évoluer sous les couleurs de Fleury. Ceci dit, dans son cas, on pourrait plutôt parler d’un retour aux sources puisque la native de Mobile, dans l’Alabama, n’est autre que la fille de Michel Corboz, ancien joueur du Norcap Olympique Grenoble, l’ancêtre du GF38, dont il a porté les couleurs pendant trois saisons. C'est tout ? Non, puisque la soeur de Daphné, Rachel, joue à Reims, tandis que son frère Maël, porte les couleurs des Go Ahead Eagles, en D2 néerlandaise. Attention, famille en or.Malgré sa double-nationalité, Daphné Corboz se sent avant tout française et lisaitpour s’améliorer dans la langue de Molière. Après avoir débuté sa carrière en trombe avec un titre de championne d’Angleterre remporté avec Manchester City en 2016, elle a ensuite tenté le pari d’un prêt à Fleury pendant la trêve aux Etats-Unis, où elle était sous contrat avec le Sky Blue FC. Un prêt qui s’est transformé en transfert définitif et lui a brièvement ouvert les portes d’une convocation avec l’équipe de France A. Reste à voir si cette milieu de terrain au profil très offensif arrivera à convaincre Corinne Diacre de lui faire passer l’épreuve de la titularisation. En attendant, Daphné Corboz a de quoi s’occuper en dehors du terrain puisqu’elle a entamé un cursus de médecine en même temps que son parcours footballistique. Reste à voir dans lequel dans quel pays la jeune femme ira décrocher son diplôme et surtout, quand. Son but face à Guingamp -une lourde frappe à 25 mètres qui a terminé sous la barre de Solène Durand au bout de cinq minutes- montre qu’elle en a encore sous les crampons.Après s’être inclinées dans le derby face au PSG, les partenaires de Gaëtane Thiney avaient de nouveau fort à faire contre un Montpellier boosté par une solide victoire face à la lanterne rouge messine (3-0), et bien déterminé à définitivement prendre le dessus sur leurs rivales girondines, lesquelles se déplaçaient dans le même temps à Lyon. Après l’ouverture du score signée Camille Catala, Valérie Gauvin a inscrit son deuxième but de la saison, avant qu’Anouk Dekker ne permette aux Pailladinnes de passer devant à la pause. Mais, dès le retour des vestiaires, Julie Soyer a égalisé pour le PFC et les locales semblaient bien partie pour arracher un nul précieux. Sauf que tout a explosé dans les cinq dernière minutes : Lena Petermann a redonné l’avantage aux siennes et Gauvin a enfoncé le clou en plantant un doublé. Voilà la numéro 9 des Bleus à quatre pions en deux matchs et Montpellier bien au chaud sur la troisième marche du podium. Une preuve de plus qu’il ne faut jamais quitter le stade avant le coup de sifflet final.» Après avoir concédé le match nul face à Dijon (0-0), Sébastien Joseph est amer, mais refuse de chercher une excuse dans le fait de jouer trois matchs en trois semaines, après un début de saison fortement haché par les coupures internationales. Lorsque le journaliste de lalui rappelle que Soyaux surfe malgré tout sur une série de six matchs sans défaite, le technicien sojaldicien n’en démord pas : «» En effet, ce quatrième nul de la saison (plus gros total actuel de la D1) est avant tout une occasion manquée de revenir à hauteur de Bordeaux, quatrième au classement et que l’ASJ ira défier la semaine prochaine. Quatre matchs en quatre semaines, la saison du gruyère est bel et bien terminée. Une troisième victoire serait idéale pour lancer celle de la raclette.Félicitations à Alex Morgan et à son mari Servando Carrasco, à six mois de mettre au monde la Ballon d’Or 2047.