Lens déguste Brest

Entraîneur : Franck Haise.



Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Le Racing se lance.Dans un stade Bollaert à guichets fermés, les Sang et Or ont lancé leur championnat par une victoire face aux Brestois grâce à un triplé de Florian Sotoca (3-2). Malgré leur forte domination, les joueurs de Franck Haise ont lâché du lest en fin de rencontre et auraient pu se faire rejoindre.Dès le début de la partie, Florian Sotoca démarre son œuvre de l’après-midi avec un but de renard des surfaces. En pivot, il lance Frankoswki dont le centre est repoussé par Bizot sur l’homme du match qui ouvre le score. Quelques instants plus tard, l’attaquant de 31 ans manque un penalty obtenu par Fofana, stoppé par le portier brestois (33). Les joueurs de Der Zak' sont amorphes, ne tentent pas un tir dans le premier acte (contre huit pour les Lensois) et sont trop brouillons dans les remontées de balle.Mais au retour des vestiaires, le match s’emballe. Si les Finistériens se rapprochent des cages de Brice Samba, c’est Sotoca qui pense doucher leurs espoirs en deux minutes. D’abord de la tête sur corner, puis sur une subtile longue ouverture de Fofana, lorsqu’il enchaîne contrôle porte-manteau et un lob pour conclure son triplé, le premier de sa carrière. Mais sur l’engagement, une frappe de Belkebla déviée par Danso dans son but rappelle aux Lensois qu’il ne faut pas enterrer les BretonsDanso, coupable d’une faute, offre ensuite un penalty aux Ty-Zef. D’abord arrêté par Samba, il est donné à retirer car Gradit est entré dans la surface avant la frappe. Cette fois-ci, Romain Del Castillo ne se manque pas et fait souffler un vent de folie sur cette fin de match. Après six longues minutes de temps additionnel pour les Lensois, la délivrance arrive : la première à domicile est réussie.

