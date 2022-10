Un trio de comédiens va assister à huit matchs de Serie A... en trois jours

TP

Tel est le pari complètement fou de Gli Autogol . Ce trio de comédiens, très populaire en Italie pour ses sketchs autour du Calcio, veut une nouvelle fois prouver son amour pour le championnat italien en se rendant à huit matchs en seulement trois jours :, a ainsi expliqué Gli Autogol dans un article publié sur le site de la Gazzetta dello Sport . En 2019, ils étaient parvenus à se rendre à sept rencontres en un week-end et veulent donc battre leur propre record.Ce périple dans la Botte débutera ce vendredi à 20h45 avec le match entre la Juve et Empoli (Turin). Ensuite, le trio prendra la direction du Sud de l’Italie, en train, pour assister à Salernitana-Spezia, prévu le samedi à 15h. Et c’est là que les choses deviennent sérieuses : alors que la rencontre devrait se finir aux alentours de 17h, les meilleurs amis de Papu Gómez vont reprendre le train pour rallier Florence : à 20h45, la Fiorentina accueille l’Inter Milan. Entre Salerne et Florence, le temps de trajet en locomotive est de 3h30. Suivront le dimanche : Udinese-Torino à 12h30, Bologne-Lecce à 15h et enfin Roma-Napoli à 20h45. Une aventure qui se conclura le lundi avec Cremonese-Sampdoria (18h30) et Sassuolo-Hellas (20h45).Et l'empreinte carbone, dans tout ça ?