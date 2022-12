Un trio arbitral 100% féminin pour une rencontre de Serie B

TP

Made in Italy.Ce mardi 20 décembre 2022 va rentrer dans l'histoire de l'arbitrage italien. En effet, comme à son habitude, la Commission Nationale des Arbitres (CAN) italienne a annoncé la liste des arbitres pour la prochaine rencontre de championnat. Mais cette dix-neuvième journée de Serie B sera marquée par un trio 100 % féminin qui arbitrera la rencontre entre Frosinone et Ternana (lundi 26 décembre), respectivement leader et huitième du championnat de Serie B. Ce trio sera composé de Maria Sole Ferrieri Caputi en arbitre principale, assistée par Francesca Di Monte et Tiziana Trasciatti.Une nouvelle dont s’est félicitée la Lega B dans un communiqué :(enceinte de Frosinone, NDLR)Un trio 100 % féminin donc avec à la tête Maria Sole Ferrieri Caputi qui était déjà entrée dans l’histoire en septembre dernier en devenant la première arbitre femme à arbitrer une rencontre de Serie A entre Sassuolo et Salernitana (5-0).