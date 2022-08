Un trafiquant de drogue arrêté au Maracanã pendant un match de Fluminense

El « Foka » se terminó echando al agua él mismo. Aunque era de los más buscados, casi que gritó su presencia. https://t.co/J9LDkCSeu0 — Publimetro Colombia (@PublimetroCol) August 18, 2022

CB

Pour le coup : il l'avait bien cherché.Marco Aurelio dos Santos Rocha est d'ordinaire plutôt connu sous le sobriquet de « Foka » et réputé pour diriger un trafic de drogue à Calestar, dans la région de Rio de Janeiro. Pourtant recherché activement par la police brésilienne - il avait deux mandats d'arrêt sur le dos pour trafic de drogue et homicides -, Foka avait décidé de se rendre au Maracanã pour assister à la rencontre entre Fluminense et Fortaleza (2-2). Et avec une parure un peu spéciale : le maillot desur les épaules, floqué de son surnom.La police brésilienne, qui n'en demandait pas tant, est alors venue cueillir Marco Aurelio dans les tribunes et l'a placé en état d'arrestation.Le foot brésilien n'avait pas connu de plus grosse boulette depuis celle de Marçal contre le PSG.