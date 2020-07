Un tournoi amical avec Nice, les Rangers et le Celtic organisé à Lyon

1

Le @GroupamaStadium est ravi d’accueillir le Trophée Veolia les 16 et 18 juillet prochain ! Plus d'infos sur ➡ https://t.co/XdwkyVTCel pic.twitter.com/FL2LFsHIKt — Olympique Lyonnais (@OL) July 10, 2020

Jeudi 16 juillet

18h15 : OGC Nice / Celtic FC

20h45 : OL / Rangers FC



Samedi 18 juillet

18h15 : OGC Nice / Rangers FC

20h45 : OL / Celtic FC

RL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sortez vos plus beaux kilts.Le tournoi organisé par l'OL du 16 au 18 juillet est désormais officiel : après quatre mois d'interruption des compétitions dans l'Hexagone, les hommes de Rudi Garcia reprendront en affrontant Nice, les Glasgow Rangers et le Celtic. «» , explique l'OL dans un communiqué ce vendredi.Ouvert au public à raison de 5000 spectateurs par jour, ce mini-tournoi aux accents écossais sera l'occasion de faire un premier test des mesures sanitaires mises en place par les autorités et instances du foot français. L'OL a déjà disputé ce samedi un premier amical à huis clos face à Nice (1-0) et ces deux rencontres supplémentaires permettront à l'effectif rhodanien de fignoler sa préparation avant ses grandes échéances : la finale de Coupe de la Ligue fin juillet, et le huitième de finale retour contre la Juve début août.Une mise en bouche parfaite avant d'aller désosser la Juve, le Real et le Bayern