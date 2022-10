Un supporter sénégalais du FC Nantes va découvrir la Beaujoire pour la première fois

Slt Nantais (es) C'est enfin officiel, je vais réaliser mon rêve de voir la Beaujoire grâce à vous. J'ai mon visa pour venir à Nantes ce week end. Je ne sais pas comment tous vous remerciez. Votre générosité et vos messages depuis plus d'un mois me vont droit au coeur.#FCN — ndiawar diongue (@ndiawzo2) October 24, 2022

Son nom, Ndiawar Diongue.Fervent supporter des Canaris depuis 1995, le « Nantais » , comme il est surnommé dans son quartier à Dakar, va connaitre pour la première fois de sa vie l’ambiance du stade de la Beaujoire à la mobilisation de supporters sur place :, s’est exprimé sur son compte Twitter le premier fan de Franck Signorino.Ndiawar sera donc présent pour les deux prochains matchs à la maison des hommes de Kombouare : ce jeudi en Ligue Europa face à Qarabag et dimanche prochain pour la réception de Clermont. Une présence rendue possible grâce à l’importante mobilisation des supporters jaune et vert, à travers notamment l’associationet du twittos nantais @Kerzadarian, lequel avait mis en lumière la passion du plus nantais des sénégalais.Une cagnotte Leetchi a alors été mise en place pour le Dakarois, ce qui a permis de payer l’intégralité de son voyage, soit la somme de 1500 euros :, a expliqué un membre de l’association de supporters nantais.Un mec qui se balade dans la rue avec un maillot de Signorino, difficile de trouver un supporter nantais plus extrême.