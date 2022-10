Un supporter meurt à la suite d'affrontement avec la police avant le match Gimnasia La Plata-Boca Juniors

LA LOCURA DESDE ADENTRO. La gente quería salir del estadio de Gimnasia La Plata por el gas lacrimógeno, pero las puertas seguían cerradas. pic.twitter.com/pW7U8VL0PZ — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2022

Alors que se déroulait ce vendredi la 32journée du championnat argentin entre Gimnasia La Plata et Boca Juniors, la rencontre a tourné au drame. En effet, un supporter de Boca est décédé à la suite de l’utilisation de gaz lacrymogènes par la police présente sur place.Quelques minutes avant la rencontre, alors que de nombreux supporters de Boca attendaient devant les grilles du stade Juan Carmelo Zerillo de La Plata, un important mouvement de foule s’est produit après que les stadiers auraient décidé de fermer les grilles de l’enceinte, suspectant certains supporters du club de Buenos Aires d’être munis de faux billets. Ces derniers ont alors exprimé leur mécontentement, ce qui aurait entraîné une forte répression de la police en utilisant sans retenue du gaz lacrymogène. Quatre personnes ont gravement été touchées et transportées à l’hôpital. Parmi elles, un homme âgé de 57 ans qui perdra connaissance puis la vie quelques minutes plus tard. La rencontre sera logiquement interrompue à la neuvième minute de jeu, et le ministre de la Sécurité de la province de Buenos Aires confirmera bienCertains pointent du doigt le club du Gimnasia La Plata qui aurait vendu plus de billets que de places réellement disponibles, mais aussi et surtout les raisons non justifiées de cette violence des forces de l’ordre argentines :, a ainsi déclaré Eduardo Aparicio, le chef de l’agence des préventions de la violence dans le sport en Argentine.