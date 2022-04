Un supporter lyonnais en garde à vue pour avoir tenté de bloquer le bus de l’OL

NDS

Ce dimanche, deux cents individus s’étaient donné rendez-vous devant l’hôtel des Lyonnais, à Genas pour dresser deux barrages et protester contre les mauvais résultats des Gones en retardant l’arrivée au stade des joueurs rhodaniens. Malgré des palettes et des pneus incendiés, le bus des joueurs avait finalement pu se rendre au stade et l’OL avait pu panser ses plaies face à Bordeaux (6-1) . Ce mardi, Le Progrès rapporte qu’un supporter de 38 ans aurait été interpellé et serait actuellement en garde à vue pour avoir tenté de bloquer le bus des joueurs.L’air de rien, avec sa victoire facile contre Bordeaux, l’OL reste dans la course à l’Europe à six journées de la fin.