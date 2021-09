Un supporter lillois va être poursuivi pour exhibition sexuelle lors du derby

Derby Lens-Lille : un supporter lillois va être poursuivi pour exhibition sexuelle https://t.co/uvw6T96mIM pic.twitter.com/teP1Qf5GBi — La Voix du Nord (@lavoixdunord) September 21, 2021

RB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Alors là, on ne l'a pas vu venir.Entre jets de sièges et envahissement de terrain, le Lens-Lille disputé samedi dernier (1-0) a viré au grand n’importe quoi . Au milieu de ce foutoir, un supporter des Dogues a lui aussi attiré l’attention… à sa manière. Dénudé et tourné vers la tribune Trannin, où se trouvait un public lensois plutôt familial, l’homme a été aperçu en train de se masturber. Des clichés ont été pris et l’individu concerné devrait, selonToujours d’après le média local, cet énergumène devrait ainsi être prochainement convoqué au commissariat central de Lens. Comme le précise le Code de procédure pénale, l’exhibition sexuelle,est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.Pas sûr qu'il n'en ait rien à foutre, pour le coup.