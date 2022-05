Un supporter du PSG chute de la tribune et blesse deux photographes pendant un match de handball

CB

À force de mettre leur bâche à l'envers, les supporters du PSG ne savent plus où mettre la tête. Le coup d'envoi du quart de finale aller de Ligue des champions de handball entre le Paris Saint-Germain et les Allemands de Kiel (30-30) ce mercredi a été retardé d'une quinzaine de minute par un incident qui aurait pu avoir des conséquences bien plus importantes. À quelques minutes du début de la rencontre, l'un des 200 membres du Collectif Ultra Paris présents dans le stade Pierre-de-Coubertin s'est assis sur une rambarde des tribunes, perchée au dessus du but gardé par Niklas Landin, avant d'en tomber et de s'étaler cinq mètres plus bas sur deux photographes, installés au bord du parquet. L'un d'eux est resté immobilisé de longues minutes le long du parquet avant d'être déplacé avec précaution jusqu'à l'hôpital. Mais le pronostic vital des trois blessés, rapidement pris en charge par les secours, n'est heureusement pas engagé. Toujours est-il que les instances ont du retarder le coup d'envoi du match d'un quart d'heure suite à cet incident. Déjà qu'avec la section football, les supporters parisiens ont l'habitude de tomber de haut...