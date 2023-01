Un supporter de Tottenham s'en est pris physiquement à Aaron Ramsdale

Lifetime ban imminent for Spurs fan who kicks Aaron Ramsdale. Stupidity of the highest order. Not great from Richarlison either. pic.twitter.com/gHf8H9nUif — Ryan Taylor (@RyanTaylorSport) January 15, 2023

L'Angleterre et ses démons. Sans réplique face à Arsenal dans lederby du jour, Tottenham a bu le calice jusqu'à la lie. Pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, un jeune supporter dess'est même « signalé » en assénant un coup de pied dans le dos d'Aaron Ramsdale, qui était parti se désaltérer et venait de s'embrouiller avec Richarlison. Un pugilat a été évité, et pourtant Granit Xhaka semblait bien déterminé à poursuivre l'auteur du forfait.Triste façon de se faire remarquer pour sa dernière dans un stade de foot.