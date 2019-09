Un supporter de Portsmouth frappe un cheval de la police

AMO

En marge de la rencontre de Carabao Cup entre Portsmouth et Southampton (0-4), mardi soir, des affrontements ont eu lieu entre la police et des supporters. Dans le tas, un fan des'est mis à frapper un cheval de la police, avant de se faire courser par l'étalon et son maître, puis d'être finalement stoppé par une ligne de policiers. Le bonhomme risque gros, puisqu'en 2013, un fan de Newcastle avait eu la même idée et avait écopé d'un an de prison, ainsi que d'une interdiction de stade pendant six ans.Pensez à ne surtout pas montrer ces images à Aymeric Caron.