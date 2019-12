Un supporter de Burnley de 13 ans viré du stade pour racisme

AAF

La stupidité n'a pas d'âge.Le racisme dans les stades, on en voit malheureusement partout et tout le temps. En Angleterre par exemple, où un fan de Manchester City a été arrêté et placé en garde à vue pour cette raison le week-end dernier . Mais si ce cas a attiré beaucoup d'attention (selon la presse anglaise dont il a fait la Une, l'homme a depuis été suspendu de son travail), un autre est passé un peu plus inaperçu : samedi dernier, lors du match entre Tottenham et Burnley (5-0), un très jeune supporter des, 13 ans seulement, a été viré du Hotspur Stadium pour avoir proféré des gestes et insultes racistes à l'encontre du sud-coréen Heung-min Son.a détaillé Burnley dans un communiqué , ce lundi.. »Pendant qu'un petit hater de 13 ans se faisait virer des tribunes, Son, lui, marquait l'un des buts de l'année dans une victoire 5-0.