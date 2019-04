Un supporter de Benfica confond Francfort-sur-le-Main et Francfort-sur-l'Oder

So some Benfica fans are traveling to the wrong City of Frankfurt. They went to Frankfurt (Oder) in Eastern Germany instead of Frankfurt (Main). Oh boy. #SGEBenfica pic.twitter.com/NotG37jft3 — Alex Truica (@AlexTruica) 18 avril 2019

"estamos fucked!!!" Okay I think he’s realizing it now ... pic.twitter.com/4WiNiL7u12 — Alex Truica (@AlexTruica) 18 avril 2019

CAR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Benfica ne pourra vraisemblablement pas compter sur le soutien de l'un de ses supporters ce jeudi (21h) face à l' Eintracht Francfort . Au moment de prendre sa voiture pour un long trajet depuis le Portugal , un certain Álvaro Oliveira (sur Instagram) s'est trompé de destination sur son GPS : il est allé à Francfort-sur-l'Oder dans l'Est de l' Allemagne , au lieu de Francfort-sur-le-Main, où se déroulera la rencontre. Et entre les deux villes, il y a six bonnes heures de route.Il a fallu qu' Alvaro et son camarade arrivent sur place pour se rendre compte de leur énorme bourde.S'il existe un Samy Naceri Allemand, c'est le moment de le trouver.