Un stade va porter le nom de Sadio Mané au Sénégal

Tout sauf illogique.Les récompenses n'arrêtent pas de tomber pour les vainqueurs de la CAN 2021. Après de l'argent et des terrains pour chacun des Lions de la Téranga , Sadio Mané va avoir l'honneur de donner son nom à un stade, encore en construction. Prévue pour 2023, la future enceinte de la ville de Sédhiou portera le blase de celui qui est originaire de la région. Véritable héros du premier titre sénégalais dans la compétition, l'ancien du FC Metz est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de sa sélection, si ce n'est plus., a déclaré le maire de Sédhiou Abdoulaye Diop - également ministre de la Culture et de la Communication - dans des propos rapportés par le média local Leral . Je voudrais, à travers cette décision de donner le nom de Sadio Mané au Stade de Sédhiou, traduire la reconnaissance de tous les dignes fils de la région, envers un homme qui fait connaître à l’humanité toute entière Bambali et son chef-lieu de région, Sédhiou. Sadio Mané mérite amplement ce cadeau. »C'est quand même plus sympa que le naming