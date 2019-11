Un sprint, un report et un réveil soudain du PSG

La météo montpelliéraine a voulu gâcher la fête mais la 10e journée de D1 nous a quand même offert tout plein de sucreries. En pagaille : la locomotive lyonnaise continue son presque sans faute, le PSG reprend sa marche en avant, la disette continue en Provence et en Moselle, et les pétillantes Naomie Feller et Marina Makanza sont à l'honneur ce week-end.

Ce qu'il faut retenir de la 10e journée

Vous ne la quitterez plus des yeux : Marina Makanza

Vous avez raté

Le coach Jean-Luc Vasseur est revenu sur la rencontre #ASJSOL : "C'était pas un grand match. C'était une équipe très regroupée. C'est normal de faire de moins bons matchs. On ne peut pas toujours être performants mais on gagne quand même 4-0." pic.twitter.com/6w8j3mw0j8 — OL Féminin (@OLfeminin) November 24, 2019

Le point Gossiiiiip !

Les résultats de la 10e journée de D1

Soyaux 0-4 Lyon

Par Jérémie Baron

Le leader ne lève pas le pied : sa star et meilleure scoreuse de D1 Ada Hegerberg a planté son doublé - le seul de cette journée - de la tête et l'OL a fait de la purée sojaldicienne au stade Camille-Lebon d'Angoulême (0-4), confirmant son assise sur le championnat une semaine après avoir disposé de son dauphin parisien (1-0) . Un cétacé francilien qui, après être passé à coté du succès lors de deux parties consécutives, a enfin retrouvé le goût des trois points en retournant le Stade de Reims (1-3). Derrière, Montpellier n'a pas pu faire valoir ses droits, sa rencontre face à Guingamp ayant été déplacée à mercredi à cause des intempéries s'abattant sur l'Hérault. Bordeaux, de son coté, a été sans pitié sur la pelouse du Paris FC : 3-0 avec un but et un caviar de Khadija Shaw ainsi qu'un CSC à la Wendie Renard signée de l'Allemande Marith Prießen. Et ce report permet aux Girondines de s'installer sur le podium, au moins provisoirement avant le dernier match de cette 10journée. Le DFCO rattrape et dépasse Soyaux (qui passe de la 9à la 10position) grâce à sa deuxième victoire de la saison, face à Marseille (1-0). C'est d'ailleurs toujours aussi nul du coté de l'OM (avant-dernier, 5 défaites de rang) et du FC Metz (lanterne rouge, 7 revers consécutifs avec une nouvelle claque 0-2 contre Fleury).Une défaite, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite... Le Stade de Reims est l'incarnation de l'irrégularité, cette saison. Ça n'empêche pas la bleuette U20, âgée de 18 ans, de continuer de faire des merveilles . Comme ce rush victorieux claqué face au PSG alors que le score était encore nul et vierge. Parti de son propre camp dos au but, la milieu de terrain offensive née à La Tronche en Isère s'est retournée et est partie à grandes enjambées pour se jouer de Paulina Dudek d'abord, puis de Christiane Endler ensuite : solide. Il fallait bien ça pour réveiller les Parisiennes, finalement vainqueures après un réveil en seconde période.L'ex-internationale française, plus appelée en EDF depuis 2015, a signé à Fleury cet été, et ce n'est pas pour beurrer des tartines. Au stade Dezavelle de Metz, la double M avait décidé de marquer la rencontre de son empreinte. Ça a débuté avec une remise de la tête parfaite et décisive pour sa coéquipière Kelly Gadea, sur les traces d' un David Trezeguet permettant à Laurent Blanc de crucifier José Luis Chilavert . Ça a continué avec le but du break inscrit en tout en puissance après avoir résisté à la capitaine des Grenats Melissa Godart. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Corinne.Il avait beau opposer deux formations mal classées, c'était LE match couperet du week-end dans la D1 des chimistes, entre un OM au bout de sa vie et un Dijon qui renaît de ses cendres ces derniers temps. Et il ne fallait pas rester coincé dans les tourniquets du stade des Poussots puisque la seule réalisation de la rencontre a été inscrit après 252 secondes, soit un petit peu plus de 4 minutes : oui, Élise Bussaglia - désormais derrière 60% des buts de son équipe - était pressée et a envoyé très rapidement Blandine Joly chercher la gonfle au fond de ses filets. Le plus dur était fait face à des Phocéennes qui affichaient avant ce croisement de fers 7 buts plantés et 29 encaissés. Et effectivement, plus rien n'a été inscrit, et c'est même le DFCO qui a continué de faire le spectacle, avec l'expulsion de la milieu Ophelie Cuynet - sa deuxième cette saison - pour deux biscottes récoltées en 65 minutes, sans gravité au tableau d'affichage. Voilà comment Dijon s'est donné de l'air en mettant le moins bon olympique de cette division à quatre points dans le rétro.» À la sortie du probant succès de ses Fenottes devant Soyaux, Jean-Luc Vasseur a dressé un bien triste constat : un mauvais match des siennes, ça donne une victoire par quatre pions d'écart. C'est dire si le fossé qui sépare certaines équipes de cette ligue est immense. Quand on pense que c'est presque encore pire en Ligue des champions ... L'inimitable SVDS n'est entré qu'à 20 minutes du terme dimanche mais s'est fait remarquer en dehors du carré vert au début du week-end. «» , évidemment.