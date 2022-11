Un spectateur de Portugal-Uruguay surgit sur le terrain avec un drapeau arc-en-ciel

Un homme portant un drapeau arc-en-ciel et vêtu d'un tee-shirt de soutien aux femmes iraniennes a pénétré en courant sur la pelouse du stade de Lusail à Doha pendant la rencontre du #Mondial2022 entre le Portugal et l'Uruguay, ont constaté des journalistes de l'#AFP #PORURU pic.twitter.com/uJ90YGKIBJ — Agence France-Presse (@afpfr) November 28, 2022

MR, à Lusail

« Cachez ces couleurs que je ne saurais voir. »Le chrono venait de franchir la cinquième minute de jeu à Lusail, moment choisi par un spectateur pour s'armer de courage, sauter par-dessus la main courante et aller déployer un drapeau arc-en-ciel sur la pelouse du Portugal-Uruguay au nez des Qataris et de la FIFA. Le jeune homme a pu semer un stadier et slalomer entre plusieurs joueurs avant d'être immobilisé et emmené par la police dans les coursives. La question des droits des homosexuels a donc été brandie au milieu de plus de 80 000 personnes, alors qu'elle a été mise sous le tapis au moment de l'interdiction des brassards One Love . Le streaker portait également sur son T-shirt Superman deux messages : l'un pour l'Ukraine et l'autre appelant à respecter les femmes iraniennes.Selon quelques observateurs avisés , « l'intrus » serait Mario Ferri, dit, auteur de quelques sprints lors d'un Inter-Mazembe, d'un Sampdoria-Napoli, d'un Belgique-États-Unis au Mondial 2014 et d'un Napoli-Juventus.On espère que pour ce triplé, il ne passera pas trop de temps au poste.