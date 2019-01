Un Séville en mode diesel cartonne Levante

2

FC Séville (3-5-2) : Vaclík - Gómez (Mercado, 12e), Carriço, Wöber - Vidal (Sarabia, 53e), Mesa, Banega (Amadou, 74e), Vázquez, Promes - Ben Yedder, A. Silva. Entraîneur : Pablo Machín.



Levante (3-5-2) : Oier - Cabaco, Manzanara, Rober - Coke, Rochina (Jason, 72e), Campaña, Bardhi (Doukouré, 76e), Morales - E. Boateng (Marti, 76e), Mayoral. Entraîneur : Paco López.

Et une, une !Séville va mieux : vainqueurs mercredi du Barça en Coupe du Roi (3-1), lesont enchaîné en explosant Levante (5-0), signant au passage leur premier succès en 2019 en Liga. Face à une formation qui n'a remporté qu'un seul de ses six derniers matchs, il a fallu presque une mi-temps aux Sévillans pour rentrer réellement dans la partie. Privés d'une demi-douzaine d'éléments (Escudero, Gnagnon, Gonalons, Navas, Nolito Munir ), les Andalous ont dû attendre la 38minute et un tir un chouïa trop croisé de Wöber pour se montrer enfin menaçants. Roque Mesa et sa moustache ont ensuite cru à l'ouverture du score, mais la tentative du milieu a échoué sur le poteau (43). Enfin lancés, les hommes de Pablo Machín n'ont pas été freinés dans leur élan par la mi-temps.Dès le retour des vestiaires, Ben Yedder a inscrit de près son dixième but de la saison après un superbe une-deux avec Mesa (1-0, 48). L'avantage sévillan a bien failli être de courte durée, un tir de Bardhi dévié s'écrasant sur le poteau de Vaclík (57). Après quoi, les Andalous ont passé la seconde et fait le break par Silva sur un caviar de Promes (2-0, 60). Vá zquez, servi en retrait (3-0, 71), et Sarabia, sur penalty (4-0, 80), ont enfoncé le clou. Si une tête de Silva sur corner s'est écrasée sur la barre (85), laest tout de même tombée par l'intermédiaire de Promes, buteur en deux temps sur penalty (5-0, 90). Troisième plus mauvaise défense au coup d'envoi, Levante enfile donc le bonnet d'âne dans ce domaine (quarante buts encaissés). Séville revient quant à lui à hauteur du Real, qu'il devance même en raison d'une meilleure différence de buts.Un 5-0, ça aide.