Un salary cap instauré en troisième et quatrième division anglaise

L'austérité, c'est pour tout le monde.Les masses salariales des clubs de League One et League Two (respectivement troisième et quatrième division anglaise) seront désormais encadrés, comme cela peut se faire en rugby par exemple. Les clubs ont voté en faveur de cette mesure, qui limitera ainsi le total des salaires à £2,5M en League One et £1,6M en League Two.Parmi les autres décision prises pour tenter d'assainir les finances des clubs après la pandémie de Covid-19, les effectifs professionnels seront désormais limités à 20 joueurs – exception faite des joueurs de moins de 21 ans et avec une saison de transition à 22 bonhommes autorisés. Des amendes seront mises en place pour punir les contrevenants. «» , s'est félicité Dale Vince, propriétaire de Forest Green, au Guardian Toujours à la pointe de l'innovation, ces Anglais.