Un S qui veut dire Soro

Héros du Mans FC à la suite d'un ciseau acrobatique inespéré contre le Gazélec Ajaccio (victoire 0-2 en Corse après la défaite 1-2 à l'aller), Mamadou Soro est entré dans l'histoire du club ce dimanche. Avec ce but merveilleux, l'attaquant ivoirien de 26 ans restera à jamais celui qui a permis au club manceau de retrouver le monde pro.

Saison compliquée et mental d'acier

Soro à la mode du Mans

Par Maxime Renaudet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On jouait la 97minute de jeu ce dimanche quand Mamadou Soro a éteint le stade Ange-Casanova, envoyant Le Mans FC en Ligue 2 grâce à un retourné acrobatique somptueux. » , confie Cédric Mensah, coéquipier de l’attaquant manceau la saison dernière. «» , renchérit le portier togolais, aujourd'hui à Laval.Auteur de 16 buts en 28 matchs de National 2 la saison dernière, l’attaquant d’1,90m a été l'un des grands artisans de la montée du Mans FC en National 1. Mais cette saison, le joueur de 26 ans a eu beaucoup plus de mal à s'imposer. «» , estime Kevin Schur, coéquipier de Soro lors de l’exercice précédent. Cette année, l’attaquant manceau a davantage été utilisé en tant que joker puisqu'il n’a été titularisé qu’à seize reprises. Buteur seulement cinq fois, il n’a pourtant rien lâché malgré un temps de jeu en nette diminution. Pour Cédric Mensah, cette saison et ce but sont la preuve évidente que «» .Pourtant, lors du barrage aller à la MMArena, son entraîneur Richard Déziré lui avait préféré Romain Montiel avant de le faire entrer dans les toutes dernières minutes de jeu. Titularisé ce dimanche aux côtés de l’indéboulonnable Vincent Créhin, le numéro 11 du Mans n’a pas laissé passer sa chance. Pour Mensah, rien d’étonnant dans le fait que Soro ait été le sauveur de son équipe malgré une saison en demi-teinte : «Arrivé dans la Sarthe à l’été 2017 en provenance du Danemark, l’attaquant ivoirien s’est rapidement adapté à son nouvel environnement. «» , se rappelle Kevin Schur, aujourd’hui attaquant du SC Bastia. Pourtant, le parcours de Mamadou Soro a été semé d’embûches avant son arrivée dans la cité mancelle. Découvert en Côte d’Ivoire après avoir inscrit un quintuplé en Ligue des champions africaine, le gamin de Tioro s'est engagé en 2015 avec le RS Berkane, club marocain de seconde zone. Après une saison à Oman, il débarque à Fredericia (D2 danoise), un mauvais souvenir pour l’attaquant ivoirien : «» , confiait-il à France Bleu en avril 2018.Son arrivée au Mans sera finalement une révélation et son adaptation une réussite. De quoi réveiller quelques souvenirs chez Cédric Mensah : «» Un brin maladroit lors de son entrée en jeu au match aller contre Ajaccio, Soro ne s'est pas loupé au retour. Avec ce but miraculeux inscrit au terme d'une action folle contre le Gazélec ce dimanche, il restera à jamais comme celui qui a permis au Mans de retrouver la Ligue 2, six ans après sa rétrogradation administrative. Surtout, après Drogba, Gervinho ou Romaric, il s'inscrit dans la longue lignée des joueurs ivoiriens qui ont marqué l’histoire du club manceau.