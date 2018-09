Un record de vente de maillots pour le PSG

62

CG

Le Paris Saint-Germain est définitivement entré dans une nouvelle dimension.D'après les informations de, le club de la capitale a établi un record de vente de maillots pour la saison 2017-2018 avec 900 000 tuniques écoulées. Un chiffre considérable pour le champion de France , qui fait désormais partie des plus performants dans ce domaine avec le Real Madrid , Barcelone et Manchester United , loin devant la Juventus . En outre, le quotidien affirme que le PSG dépasse le million d'articles vendus (1,2) en ce qui concerne les « kits » , c’est-à-dire l'ensemble maillot, short et chaussettes.L'arrivée de Neymar n'est bien sûr pas étrangère à ce phénomène. Le Brésilien représente plus de 30% des ventes, devant Kylian Mbappé et Edinson Cavani , ses compères en attaque. Une évolution impressionnante en comparaison des chiffres de 2011 – au moment où QSI a racheté le club – qui dépassaient à peine les 80 000 maillots vendus chaque année. Le résultat d'une conquête lancée par le PSG aux quatre coins du monde et qui n'est pas près de cesser, puisque le club va prochainement ouvrir une boutique à Tokyo et surtout lancer une collaboration ce jeudi avec la marque Jordan , filiale de Nike, en vue de la commercialisation de nouveaux maillots.C'est quand la