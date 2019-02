Un Real polémique étouffe Levante

Grâce à deux penaltys obtenus à l'aide de l'assistance vidéo et marqués par Benzema et Bale, le Real Madrid s'est imposé sur la pelouse de Levante (1-2). Mais ce fut très compliqué pour les Merengues.

VAR de la discorde

Martí, la troisième est la bonne

Levante (3-5-2) : A.Fernández - Cabaco, Vezo, Rober - Simon, Rochina (Doukouré, 60e), Campaña, Bardhi, Luna - Martí (Duamena, 74e), Morales. Entraîneur : Paco López.



Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Reguilón, Nacho, Varane, Carvajal - Kroos (Valverde, 69e), Casemiro, Modrić - Vinícius, L. Vázquez, Benzema (Bale, 74e). Entraîneur : Santiago Solari.

L'action pourrait être issue d'une comédie, mais ce n'est pourtant pas le cas. Entré en cours de jeu, Cheick Doucouré souhaite dégager le ballon à la suite d'un corner frappé par le Real Madrid . Seul souci : Casemiro dévie le cuir, et sent l'international ivoirien lui effleurer la cheville. Résultat ? Le milieus'écroule au sol et se tient la malléole, comme s'il venait d'être abattu sur le champ de bataille. Sans consulter la VAR, l'arbitre central désigne le point de penalty pour la deuxième fois du match en faveur du Real. Fraîchement entré à la place de Karim Benzema Gareth Bale transforme la sentence sans célébrer. Un moyen de faire comprendre qu'il préférerait être titulaire, ou simplement un sentiment de gagner par la petite porte ? Peut-être un mélange des deux.C'était un match pour se remettre en confiance après avoir perdu une nouvelle fois la face. En déplacement à Levante , le Real Madrid vient avec l'envie de bien faire et une composition en 4-3-3 pour imposer sa domination. Mais au lieu de cela, le Real Madrid passe un début de match bien compliqué sous le joug des. D'abord, le capitaine José Luis Morales réalise un délicieux contrôle dans la surface avant d'être attrapé à l'épaule par Daniel Carvajal. Penalty ? VAR ? Rien de tout cela, et le jeu se poursuit. Déjà victime du corps arbitral, Levante accélère pourtant le rythme. Sur corner, Roger Martí se retrouve à deux doigts d'ouvrir le score, mais son tir en tacle termine sur le poteau gauche de Thibaut Courtois Si Levante continue de pousser avec une nouvelle frappe de Rober Pier juste au-dessus du but après un coup franc lointain, le Real Madrid va enfin sortir la tête de l'eau et prendre les commandes de la fin du premier acte : excentré, Vinícius Júnior oblige Aitor Fernández à salir sa tunique pour la première fois du match. Grâce à ses facéties côté gauche, le Brésilien met le feu dans la défense locale, mais rien ne passe. Rien, jusqu'à cette fameuse action où Enis Bardhi touche le ballon du bras dans sa propre surface en allant au contre d'un centre de Luka Modrić. VAR ? Oui. Penalty ? Oui. Voilà comment la Benz' parvient à ouvrir le score de sang-froid, prenant Fernández à contre-pied (43, 0-1). Et comme l'injustice se fait sentir, Martí manque un duel dans la foulée avec un nouveau tir sur le poteau. Dur, très dur pour Levante Contre vents et marées, les hommes de Paco López vont pourtant se retrousser les manches au retour des vestiaires malgré un Vinícius toujours aussi insaisissable. Aussi créatif que courageux, Levante met le Real dans l'embarras au moment où les locaux réalisent une action de classe en trois actes : Antonio Luna effectue une passe laser vers Morales, dont le centre à ras de terre est repris victorieusement par... Martí, jusque-là maudit (60, 1-1). Plus avenant que son adversaire, Levante met la pression sur un Real qui se contente de trouver des failles en contre-attaque. La preuve ? Cet énième duel manqué par Vinícius face à Fernández, après une course folle. La suite, c'est un deuxième penalty dans l'escarcelle du Real transformé par Bale (78, 1-2). À dix contre onze dans les dernières minutes de jeu à la suite d'un deuxième carton reçu par Nacho , le Real finit par s'imposer dans la souffrance et les critiques. Et c'est sans doute à cela qu'on le reconnaît...