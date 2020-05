Un rapport parlementaire met en lumière l'échec du tout répressif

1

Frissons garantis pour Noël Le Graët.Après plusieurs mois d'investigation, la mission d'information parlementaire surfrançais met en lumièreCe rapport, qui sera présenté ce mercredi par deux députés devant la commission des lois de l’Assemblée nationale et rapporté en attendant par, ne fait pas l'éloge aveugle des tribunes,, mais blâme cette repression qui a fait des supporters desLe document présente ainsi trois axes d’améliorations pour pacifier la tribune dans le respect des fans. Tout d'abord,les interdictions de stades pour qu’elles redeviennent incontestables. Dans un tiers des cas environ, l’interdiction repose sur l'usage du fumigène, qui recueille ensuite trois fois sur quatre une annulation par le juge administratif. Le rapport recommande donc de réduire à six mois maximum la peine, et de supprimerLes députés invitent également à. Alors qu'en deux ans, le nombre de rencontres présentant un risque de troubles à l’ordre public été multiplié par trois, l'expertise préconise, et de favoriser le rôle de la DNHL [Division nationale de lutte contre le hooliganisme] auprès des préfectures, pour ne pas les livrer. Enfin, le document soulignesur le plan juridique et. Il milite donc pour rapidement revenir, limité aux associations d'ultras régularisées et à uneLe mot d'ordre : rendre aux supporters français leurs lettres de noblesse.