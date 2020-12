Un protocole commotion testé à partir de janvier

Annual Business Meeting 2020: IFAB approves trials with additional concussion substitutes Media release: https://t.co/k2yFvTSVp1 pic.twitter.com/RxKmyiCWKD — The IFAB (@TheIFAB) December 16, 2020

QB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

IFAB-ait bien que ça arrive.Ce mercredi, l'IFAB a annoncé des tests pour des remplacements supplémentaires dans le cadre d'un protocole commotion à partir de janvier. «» , explique l'instance chargée de déterminer les règles du football dans un communiqué. Le but : donner la priorité à la santé des acteurs et «» .Les confédérations, fédérations et organisateurs souhaitant participer à ces essais auront à se manifester auprès de l'IFAB et de la FIFA. Sur un autre sujet, l'extension de la possibilité de réaliser jusqu'à cinq changements par équipe a été actée jusqu'au 31 décembre 2021 pour les compétitions nationales et jusqu'au 31 juillet 2022 pour les joutes internationales.Quand on vous dit que l'année 2021 sera meilleure que 2020.