Un projet d'attaque terroriste au Roazhon Park déjoué en 2018

Sueurs froides à Rennes.En février 2018, Gérard Collomb, alors ministre de l'intérieur, avait affirmé que deux projets d'attentats terroristes avaient été déjoués un mois auparavant, dont un visant un grand équipement sportif. Ouest-France a révélé ce vendredi que cet équipement était en réalité le Roazhon Park, antre du Stade rennais. Le projet a été imaginé par un lycéen âgé de dix-sept ans au moment des faits. Ce dernier, né à Morlaix dans le Finistère et converti à l'islam en 2017, relayait des textes et des vidéos de propagande jihadiste sur les réseaux sociaux et souhaitait mettre son plan à exécution dans le cas où il ne parviendrait pas à rejoindre la Syrie.Toujours selon, les enquêteurs ont trouvé lors de leur perquisition au domicile de la mère de l'adolescent un plan du stade dessiné à la main, une liste d'armes ainsi que des plans d'accès et des photos aériennes du stade dans le disque dur de l'ordinateur du suspect qui, en plus du Roazhon Park, visait également une attaque contre le bar L'Équipe et un magasin Carrefour City situés à proximité du stade. Interpellé le 16 janvier 2018, le jeune homme a depuis été mis en examen pour « participation à association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes » , puis placé en maison d'arrêt. Son procès aura lieu du 30 novembre au 3 décembre 2021 devant la cour d'assis des mineurs de Paris, spécialement composée pour juger les crimes de terrorisme.Il sera jugé aux côtés d'un co-accusé, également motivé à partir en Syrie et prêt à commettre une action violente, avec qui le jeune breton échangeait beaucoup sur la messagerie Telegram au moment de son interpellation.