Un policier supporter de Lens condamné pour avoir envahi la pelouse contre Lille

Faites ce que je dis, pas ce que je fais.Le 18 septembre dernier, le derby du Nord entre Lens et Lille ( remporté par les Sang et Or, 1-0 ) avait surtout été marqué par les incidents dans les tribunes , et même sur la pelouse de Bollaert. La plupart des supporters lensois qui avaient traversé l’aire de jeu pour se rendre en bas du parcage visiteurs comparaissent devant le tribunal de Béthune depuis quelques jours. Parmi eux, un abonné du RCL au profil bien particulier, car il exerce en tant que policier en région parisienne, comme le rapporte l’édition du jour de La Voix du Nord , a déclaré une magistrate à l’homme de 21 ans., comme le nomme le quotidien local, reconnaît s’être rendu devant la tribune des supporters adverses avant de ramasser un siège lancé par un Lillois pour le renvoyer dans le parcage., a commenté le prévenu, condamné à 500 euros d’amende et un an d’interdiction de stade ; sans obligation de pointer dans un commissariat et sans que ces sanctions ne soient inscrites dans le bulletin B2 de son casier judiciaire, ce qui lui évite de graves conséquences pour sa carrière. Aussi, il devra verser un euro symbolique à la LFP et 600 euros de frais de justice.Ça aurait été pratique de procéder lui-même à son pointage.