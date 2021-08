Un petit Real Madrid se défait du Betis

104

Real Betis (4-2-3-1) : Silva - Montoya, Pezzela, Ruiz, Miranda - Rodriguez, Guardado (Camarasa, 71e) - Ruibal (C. Tello, 71e), Canales (Joaquín, 83e), Fekir - Jimenez (Inglesias, 77e). Entraîneur : Manuel Pellegrini.



Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Carvajal, Militão, Alaba, Gutiérrez (Rodrygo, 83e) - Valverde, Casemiro, Isco (Lucas Vázquez, 66e) - Bale (Asensio, 66e), Benzema, Vinícius (Hazard, 78e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid n'a pas besoin de Mbappé pour gagner Une semaine après le nul complètement dingue face à Levante (3-3), les coéquipiers de Karim Benzema ont retrouvé le goût de la victoire ce samedi face à un autre Real, le Betis, sur la pelouse de Benito-Villamarín (0-1). Leset les Sévillans ont offert un match rythmé et intense malgré la forte chaleur en Andalousie. KB9 s'est montré très remuant sur le front de l'attaque, sans pour autant réussir à faire trembler les filets. Le capitaine madrilène a d'abord manqué le cadre sur un centre de Vinícius Júnior, avant de se voir refuser un but au retour des vestiaires, sur un hors-jeu plus que logique.Privés de nombreux joueurs (Mendy, Marcelo, Kroos, Ceballos, Modric, Mariano, Lunin), les hommes de Carlo Ancelotti ont montré beaucoup de mordant dans les duels, à l'image de Casemiro, venu faucher l'arbitre par derrière, heureusement sans conséquence. La délivrance est finalement venue de Dani Carvajal, auteur du seul but du match d'une reprise de volée bien sentie sur un service de Benzema, encore lui. Même menés, le Betis et Nabil Fekir n'ont pas abdiqué et ont continué à apporter le danger devant les buts de Thibaut Courtois, sans succès. Cette deuxième victoire de lalui permet de prendre la tête de la Liga, en compagnie du FC Séville, Valence et Majorque, tous à sept points.Désormais, Florentino Pérez va pouvoir reprendre les discussions sérieuses.