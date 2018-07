Un petit match entre copains ?

Et si cette demi-finale de Coupe du monde entre la France et la Belgique n'était rien d'autre qu'une partie de foot entre potes avant l'apéro dans une douce soirée d'été ?

Merci l’OM ???? bravo pour le parcours, yen a beaucoup qui parlent de la finale mais y’a personne qui la joue lol ??‍♂️? merceee @OM_Officiel ? — Benjamin Mendy (@benmendy23) 16 mai 2018

Mdrrr twitter aussi ca veut tailler quand votre equipe est devant la TV après etre sorti de la meme compétition y’a 2 mois calmez vous ?? bravo @OM_Officiel nous on t’aime ??? — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 16 mai 2018

Find someone who loves you as much as I love @DeBruyneKev ??❤?thx @SFR_Sport pic.twitter.com/D9y876Qm6M — Benjamin Mendy (@benmendy23) 16 décembre 2017

Bon, à priori, Matuidi et Meunier, ils vont pas bosser comme pronostiqueur pour @WinamaxSport : La Vidéo qui fait mal avant le match ! pic.twitter.com/yRmzbqbmd3 — Le Décrassage (@LeDecrassage) 10 mars 2017

Liste des clubs ayant évolué avec des Français et des Belges cette saison

Chelsea : Courtois, Kanté, Hazard, Giroud, Batshuayi

Tottenham : Lloris, Vertonghen, Alderweireld, Dembélé

Paris SG : Areola, Kimpembe, Meunier, Mbappé

Manchester City : Mendy, Kompany, De Bruyne

Manchester United : Pogba, Fellaini, Lukaku

Monaco : Sidibé, Tielemans, Lemar

Barcelone : Vermaelen, Umtiti, Dembélé

Atlético : Hernandez, Carrasco, Griezmann

Par Salim Badiaga

A l'époque où il évoluait à Everton, Romelu Lukaku a passé beaucoup de temps avec «» , Paul Pogba . C'est même le Français qui lui a fait faire le tour d'Old Trafford l'été dernier pour le convaincre de signer à Manchester United. Mission accomplie.Comme l'indique l'image ci-dessous, Mendé et Batsman sont toujours sous contrat à l'OM, et ne manquent pas de le faire savoir sur les réseaux sociaux à chaque rencontre importante des Phocéens. En 2015, au lendemain d'une défaite marseillaise à Caen,avait pointé du doigt le comportement des deux garnements qui ont profité de leur jour de repos pour faire un aller-retour express à Montpellier : «S'il est prêt à faire les quatre-cent coups avec Michy, Benjamin Mendy est également toujours disponible pour faire la bringue avec son autre coéquipier belge de Manchester City, Kevin De Bruyne . On peut même affirmer, image à l'appui, que ces deux là sont très tactiles...Partager la même table et la même innocence avant un grand rendez-vous, c'est la vie qu'ont décidé de mener Blaise Matuidi et Thomas Meunier avant laen 2017. Bien qu'avec «» on peut les comprendre.Ils se sont croisés sur les pelouses de Ligue 1 de 2010 à 2012, quand l'un évoluait à Lille et l'autre à Montpellier. Puis les deux champions de France se sont retrouvés comme adversaires à Londres, l'un à Chelsea, l'autre à Arsenal. Et après huit années à s'affronter, ils se sont retrouvés, en janvier 2018, dans la même équipe. Pour le plus grand bonheur de Giroud, content de jouer enfin avec son pote «» .Coéquipiers à Chelsea, N'Golo Kanté et Eden Hazard ne manquent jamais une occasion de faire l'éloge de l'un et de l'autre. La preuve : Hazard a voté pour son gars sûr N'Golo pour le trophée «» de la FIFA. Hugo Lloris et Jan Vertonghen sont arrivés tous les deux à Tottenham à l'été 2012 et ont, forcément, noué une complicité gardien-défenseur. Le Belge s'était montré plus qu'élogieux envers son portier en 2016 au micro de: «» Ce mardi soir aussi ?