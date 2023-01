Un petit Barça domine Getafe

FC Barcelone (4-3-3): ter Stegen - Baldé (Alba, 46e), Christensen (E.Garcia, 46e), Koundé, S.Roberto (M.Alonso, 77e) - Busquets, Gavi, Pedri - Raphinha (Kessié, 62e), O.Dembélé, Fati. Entraîneur: Xavi.



Getafe (5-4-1): Soria - Iglesias (G.Alvarez, 84e), Alderete, Duarte, Dakonam, D.Suarez - Aleñá, Milla (Valenciano, 84e), Algobia (Villar, 62e), B.Mayoral (Portu, 77e) - Ünal (Latasa, 84e). (Entraîneur: Quique Sánchez Flores.

C'est une petite victoire pour le FC Barcelone, mais un grand pas pour distancer le Real Madrid.Robert Lewandowski toujours suspendu, le Barça devait faire sans son finisseur maison pour trouver la clé face à Getafe et mettre provisoirement le Real à six points. Grâce à un David Soria concentré sur une frappe lointaine d'Ousmane Dembélé (7), les Madrilènes ont repoussé le but catalan à plus tard. C'est finalement sur un centre millimétré de Raphinha que Pedri a inscrit l'unique but du match au Camp NouAvec seulement un but d'avance à la pause, le collectifs'est évertué à maintenir une pression haute pour doubler la mise. Prêt à aller au pressing, Dembélé s'est montré très agressif dans l'engagement devant Omar Alderete maisn'a récolté qu'un carton jaune. De l'autre côté de la pelouse, Mayoral a manqué sa tête pour égaliser (74) et la rencontre s'est crispée à l'approche du coup de sifflet final. Sans réussite à la pointe de l'attaque, Ansu Fati a tenté une énième frappe mais le cadre s'est dérobé (90). Enfin, ter Stegen s'est encore illustré de belle manière sur la tête de la dernière chance pour Juanmi Latasa (93).Sans Lewandowski suspendu pour trois matchs en Liga, le Barça a gagné deux fois 1-0. Jamais deux sans trois sur la pelouse de Gérone ?