Un petit Barça bute contre le Slavia

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Alba (Roberto, 46e), Lenglet, Piqué, Semedo - Busquets (Rakitic, 68e), De Jong, Vidal - Dembélé (Fati, 64e), Messi, Griezmann. Entraîneur : Ernesto Valverde.



Slavia Prague (4-2-3-1) : Kolar - Boril, Frydrych, Kudela, Coufal - Traoré (Tecl, 56e), Soucek - Olayinka, Stanciu (Husbauer, 62e), Sevcik - Masopust (Provod, 82e). Entraîneur : Jindrich Trpisovsky.

Voilà qui ne va pas faire plaisir aux Chinois.Chez lui, avec Busquets et Messi au coup d'envoi, le club le plus suivi au monde n'a pas réussi à s'offrir le champion de Tchéquie. Il n'a pas perdu non plus, puisqu'il ne perd jamais en C1 avec Sergio et Leo sur le pré au coup d'envoi. Mais un résultat nul et vierge sonne comme une défaite pour Valverde. Car si le Barca avait gagné, les supporters auraient surtout pu remercier ses étoiles individuelles. Leur éclat un poil terne ce soir, jamais une force collective n'a su prendre le relais. Embêtant, pour Ernesto.Il faut dire aussi qu'au rayon emmerdeur, Kolar livre une belle prestation. Le portier tchèque est à la fête devant Messi au bout d'un joli jeu à trois avec Vidal et Griezmann, avant de faire le mur face à la Pulga, parfaitement servie par Fati (qui a eu la bonne idée de remplacer Dembélé à l'heure de jeu), lui même lancé par Griezmann. Et quand Messi y va seul depuis sa moitié de terrain, c'est l'équerre qui prend le relais pour empêcher le compteur-buts de l'indispensable Argentin de tourner en rond.En face, le Slavia fait mieux que résister, n'hésitant pas à voler pour essayer de piquer. Mais Masopust envoie de l'arrêt contre son camp sur une frappe de Stanciu, ou alors c'est Boril qui est signalé hors-jeu avant la pause, comme Messi quelques minutes plus tard à la passe pour Vidal. Oui, on en revient déjà à Lionel Messi. Car sans lui, ce Barca-là serait encore plus petit.Fortune cookie vs Fortune Liga, match nul.