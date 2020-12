Un Paris remanié s'impose à Montpellier

Quelques jours après la victoire face à Manchester United en Ligue des champions et avant la réception d'İstanbul Başakşehir en C1, le PSG s'est présenté avec une équipe totalement remaniée à Montpellier. Cela n'a pas empêché la bande à Moise Kean - auteur d'un superbe but - de s'imposer à la Mosson (1-3) et d'être assuré de rester assis sur le trône à la fin de cette 13e journée.

La mine concentrée, Kylian Mbappé enlève son survêtement et se pose à côté du quatrième arbitre avec l’envie de devenir le héros de la rencontre. Sur le terrain, Moise Kean a probablement vu son coéquipier prêt à entrer en jeu à sa place. Alors il a voulu montrer à tout le monde qu’il pouvait endosser ce rôle de héros. L’ancien buteur de la Juventus, trouvé sur le côté droit, rappelle alors à Kylian Mbappé l’intérêt d’un passement de jambes avant d’envoyer une praline dans la lucarne d’un Jonas Omlin médusé. Avant de taper dans la main de l’ancien Monégasque, puis de s’asseoir sur le banc avec le sentiment du devoir accompli. Kylian Mbappé aura beau planter un but dans les arrêts de jeu, le véritable héros de la soirée se nomme Moise Kean.Ligue des champions oblige, Thomas Tuchel est venu à Montpellier sans Neymar et Marco Verratti laissés au repos, et avec Mbappé, Florenzi et Marquinhos sur le banc. C’est donc avec une équipe remaniée et une défense à 5 expérimentale - Dagba, Pembélé, Diallo, Kurzawa, Bakker - que le PSG se plante sur la pelouse de la Mosson. Cela n’empêche pas les Parisiens de confisquer le cuir. Sauf que Rafinha et Di María mis à part, aucun des joueurs du PSG n’arrive à faire la moindre différence. Tout le contraire des Montpelliérains qui se montrent dangereux à chaque fois, à l’image de Téji Savanier qui rayonne une nouvelle fois dans l’entrejeu et qui allume la première mèche (4). Mais ça, c’était avant qu'Ángel Di María ne s’amuse avec la défense et ne serve Colin Dagba sur un plateau qui ne tremble pas pour claquer son premier but en pro. Et alors que Rafinha se heurte sur Jonas Omlin, Gaëtan Laborde fait zouker Kurzawa sur la contre-attaque qui suit, puis offre un caviar à Stephy Mavididi qui s’y prend à deux fois pour égaliser avec l’aide de la. L’ancien attaquant de la Juve aurait même pu planter un doublé sur une action copier-coller, mais cette fois-ci Keylor Navas repousse le danger (43).Conscients de n’avoir pas réussi à faire grand-chose avec le ballon en première période, les Parisiens sont revenus du vestiaire avec une tout autre idée de jeu. Au grand dam des Montpelliérains qui serrent les fesses sur une louche de Di María qui rase le poteau (47). Heureusement pour eux, la direction ne s’est pas trompée en allant chercher cet été le portier Jonas Omlin au FC Bâle, le Suisse se montrant impeccable devant Moise Kean (57) - après un rushde Pembélé - et devant Di María (67). Avant de baisser sa garde devant Moise Kean. Un but qui va finalement réveiller le MHSC et la patte droite de Téji Savanier qui fait trembler Keylor Navas (81). Un frisson de courte durée, puisque Kylian Mbappé profite d'un caviar de Kurzawa pour inscrire le but du K-O. Avec cette victoire, Paris conserve sa place de leader et met fin à une série de deux matchs sans victoire, tandis que Montpellier s'arrête à quatre victoires consécutives.