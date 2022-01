Un nul sans saveur entre la Lazio et l'Atalanta

Lazio (4-3-3) : Strakosha – Hysaj (Lazzari, 68e), Felipe, Patric, Marušić – Milinković-Savić, Leiva, Luis Alberto (Basic, 79e) – Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Entraîneur : Maurizio Sarri.



Atalanta (3-4-2-1) : Musso – Djimsiti, Demiral, Palomino – Zappacosta, Freuler, Scalvini (Maehle, 61e), Pezzella – Pessina (Sidibé, 85e) , Mirantchouk (Toloi, 70e) – Piccoli (De Nipoti, 70e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Au bout de l’ennui, la Lazio et l'Atalanta ont dû se contenter d'un match nul... vraiment nul (0-0), qui n’aura pas permis aux 5000 spectateurs présents en tribune de se sentir privilégiés. Les 22 acteurs avaient visiblement décidé d’y aller mollo au Stadio Olimpico. Privée de sept cadres à cause de la Covid, Bergame n’a rien entrepris, à l’image du jeune Roberto Piccoli, titulaire en pointe en l’absence des Colombiens Zapata et Muriel. La Lazio, elle, n’a pas réussi à poser son jeu pour se montrer dangereuse. Sans rythme, sans envie et sans tranchant, les deux équipes ont proposé un spectacle d’une rare pauvreté. Rien à se mettre sous la dent en première période, pas même un drop balancé sur le parking du stade.Après la pause, lesreviennent avec quelques intentions, mais pas de quoi emballer le match, hormis un poteau sur une frappe de Zaccagni (63) entre deux visages romains dépités sur les prises de balle d'un Felipe Anderson dans le dur ce samedi soir. Ou face aux tacles violents, mais règlementaires, de Merih Demiral. Avec ce score nul et vierge, l’Atalanta maintient deux points d’écart avec la Juventus, cinquième. La Lazio, elle, a probablement dit au revoir à la course à la Ligue des champions.Les soirées du samedi, quelques fois ça nous déçoit.